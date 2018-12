per Mail teilen

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, aber noch haben Sie Gelegenheit, mit unseren Ausflugsideen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ein paar unvergessliche Erinnerungen zu sammeln.

Nicht nur am Wochenende vor Silvester, auch an Silvester selbst gibt es viele Möglichkeiten, etwas zu unternehmen. Wir haben für Sie tolle Ausflugsideen gesammelt.

Wer es eilig hat, findet am Ende des Artikels alle Tipps auf einen Blick.

Skifahren im Nordschwarzwald

Je nach Schneelage können Sie ihre Ski einpacken - oder ausleihen - und in den Nordschwarzwald fahren. Dort haben die Skilifte in Seibelseckle und Unterstmatt den Betrieb aufgenommen.

Die Lifte dort sind täglich von 9 bis 22 Uhr in Betrieb. Am Neujahrstag gilt in Unterstmatt eine verkürzte Betriebszeit von 9 bis 17:30 Uhr.

Erste Skilifte im Nordschwarzwald laufen

Die Eisbahn in Müllheim lockt mit leckerem Essen

Sportlich betätigen kann man sich auch auf der Eisbahn in Müllheim. Neben Schlittschuh laufen locken auch Stände mit Glühwein und leckerem Essen. Hinzukommt, dass die Geschäfte in der Innenstadt am Wochenende längere Öffnungszeiten haben.

Unter der Woche hat die Eisbahn von 14 bis 20 Uhr geöffnet, am Wochenende von 11 bis 20 Uhr.

Erlebnisbericht Eisbahn Müllheim



Ein neuer Blickwinkel auf Marilyn Monroe im Museum in Speyer

Im Historischen Museum der Pfalz in Speyer wird die Schauspielikone Marilyn Monroe von einer bisher unbekannten Seite gezeigt. Eine Schau mit 400 Exponaten zeigt, wie leidenschaftlich sich die Schauspielerin dagegen wehrte, vereinnahmt und ausgebeutet zu werden.

Geöffnet hat das Museum dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr, auch am Neujahrstag. An Silvester gilt eine verkürzte Öffnungszeit von 10 bis 16 Uhr.

Historisches Museum der Pfalz, Speyer / Mai / The LIFE Images Collection / Getty Images

Informationen zur Ausstellung „Marilyn Monroe: Die Unbekannte“

Ausstellung „Die Brücke“ in Baden-Baden

Für Freunde der Kunst gibt es eine Ausstellung zur Künstlergruppe „Die Brücke“ im Frieder Burda Museum in Baden-Baden. Mit rund 120 Arbeiten erleben Sie die Geburtsstunde des deutschen Expressionismus vor über 100 Jahren.

Geöffnet hat die Ausstellung dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Am 31.12. ist das Museum jedoch geschlossen.

Nolde Stiefung Seebüll / Foto: Roman März

Eine Galerie zur Ausstellung „Die Brücke“

Eine neue Rutsch-Anlage im Wellenbad Ellwangen

Wer sich bei dem kalten Wetter nichts Schöneres als ein warmes Schwimmbecken vorstellen kann, der sollte einen Besuch im Wellenbad Ellwangen in Betracht ziehen. Erst kürzlich wurde das Bad aufwendig umgebaut und erneuert und lockt unter anderem mit einer Rutsch-Anlage mit Blick auf das Ellwanger Schloss.

Geöffnet ist das Wellenbad von Dienstag bis Sonntag, auch an Feiertagen.

SWR Hendrik Zorn

Neue Angebote im Wellenbad Ellwangen

TV-Highlights zum Jahreswechsel

Falls Sie lieber Zuhause bleiben möchten, haben wir hier für Sie die TV-Highlights des SWR Fernsehens zum Jahreswechsel. Am Samstag können Sie zum großen Finale von „Lecker aufs Land“ einschalten und am 31.12. können Sie live den Silvester-Countdown am Bodensee mitverfolgen.

TV-Highlights im SWR Fernsehen



Das Team von SWR.de wünscht Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr!