Auch im Jahr 2019 haben viele Postings des SWR in den sozialen Medien die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bewegt. Wir haben die besten ausgesucht. Zum Staunen, Mitfühlen und Aufregen.

Vanessa Mai holt 11-jährigen Miguel auf die Bühne

Es war der emotionale Höhepunkt des SWR Sommerfestes in Stuttgart. Der Elfjährige Miguel steht beim Auftritt von Sängerin Vanessa Mai im Publikum und hält ein Transparent mit den Worten "Vanessa ich will mit dir singen" in die Höhe - kurz darauf wird sein Wunsch wahr. Die Schlager-Sängerin holt Miguel sowie dessen Freundin Lena auf die Bühne und übergibt ihnen das Mikro. Was folgt ist ein emotionaler Auftritt, der seinesgleichen sucht. Sehen Sie selbst!

Schlachtabfälle im Weichspüler

Doch nicht nur Entertainment hat Sie im Jahr 2019 bei Social Media bewegt. Besonders erfolgreich war auch unser Marktcheck-Beitrag über Weichspüler, der bei Facebook zu einem viralen Hit und über neun Millionen Mal angesehen wurde. Denn was die wenigsten wissen: Weichspüler enthält häufig Schlachtabfälle.

Soweit so eklig. Wie Sie Ihre Wäsche aber auch ohne Weichspüler weich bekommen, erfahren Sie in diesem Video:

Dauer 3:25 min Tipp der Woche: Weiche Wäsche ohne Weichspüler Viele wollen nicht auf flauschige Wäsche verzichten, wollen aber auch keinen Weichspüler verwenden. Geht das? Im Internet gibt es einige Tipps, wir haben sie ausprobiert.

Gensheimers "Gummigelenk"

Für besonderes Aufsehen bei Instagram sorgte bereits im Januar ein Video unserer Kolleginnen und Kollegen von SWR Sport. Darin zeigt Uwe Gensheimer, der Kapitän der deutschen Handball-Nationalmannschaft, bei der Handball-WM 2019 sein ganzes Können. Und vollkommen zurecht fragt man sich: Was ist eigentlich mit Gensheimers Handgelenk los?

Der Tod von Costa Cordalis

Es war eine der traurigsten Nachrichten im Jahr 2019. Costa Cordalis starb Anfang Juli im Alter von 75 Jahren auf Mallorca. Bei "Immer wieder sonntags" gedachten dem Griechen viele seiner Kolleginnen und Kollegen mit einem eigens getexteten Abschiedssong. Fast 5 Millionen Mal wurde das Video bei Facebook inzwischen angesehen. Emotionale Bilder.

Costa Cordalis war im Jahr 2019 aber nicht der einzige Prominente, der von uns gegangen ist. Auch Größen wie der Sänger Karel Gott oder der frühere französische Staatspräsident Jaques Chirac starben.

Sie haben uns 2019 verlassen

Wenn Homosexuelle Blut spenden wollen...

Ein Post, der bei Instagram für eine Menge Aufsehen sorgte, war der über den 37-jährigen Frieder aus dem Hohenlohekreis, der als Homosexueller ein Jahr enthaltsam leben muss, um Blut spenden zu können. Das empfindet er als höchst diskriminierend. Die über 450 Kommentare zu diesem Post zeigen, dass dieses Thema nicht nur Frieder, sondern viele Menschen im Südwesten bewegt. Machen Sie sich gerne ein eigenes Bild.

Sie möchten mehr zum Thema Blutspenden erfahren und sich einen Eindruck verschaffen, wie eine solche Spende abläuft? Unser Kollege Stefan von SWR Heimat hat es selbst ausprobiert: