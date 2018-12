Das Audioangebot des SWR hat viel zu bieten, um sich die Zeit zwischen den Jahren ein wenig abwechslungsreicher zu gestalten.

Erst kürzlich wurde der Podcast von SWR2 Wissen von iTunes als erfolgreichster der Plattform ausgezeichnet - und er ist nur einer von vielen im Repertoire des SWR, die Spaß machen. Wer diese noch nicht kennt, dem bietet sich nun zum Jahreswechsel vielleicht ausreichend Zeit, sie zu durchstöbern. Für alle, die Lust auf noch mehr Podcasts oder Hörspiele, Lesungen und Features haben: Seit einem Jahr werden in der ARD-Audiothek Inhalte verschiedener Genres aus den Radioprogrammen der gesamten ARD und des Deutschlandradios zur Verfügung gestellt.

Wir haben einige Tipps aus dem SWR-Online-Angebot für diejenigen, die noch nicht die Gelegenheit hatten, sich die App oder die Desktop-Version einmal genauer anzusehen. Alle hier vorgestellten Angebote finden sich auch in der Audiothek.

Spannende Dokumentationen und Reportagen

Kino im Kopf: Dokumentationen, Radiofeatures und Reportagen erfreuen sich wachsender Beliebtheit. Unsere beiden Empfehlungen führen Sie weit weg - nämlich nach Argentinien und in die Zukunft.

Die IMPA - Eine Fabrik als Zufluchtsort

SWR Fotograf: Peter B. Schumann

Als Mauricio Macri im Dezember 2015 sein Amt als argentinischer Staatspräsident die Nachfolge Cristina Kirchners antrat war die erneute politische Wende in Lateinamerika eingeleitet. Massenentlassungen, Inflation, unmäßige Preiserhöhungen bei der Energieversorgung und im öffentlichen Nahverkehr sowie Einschnitte ins soziale Netz sind seit nunmehr drei Jahren die Folge. Was bedeutet das beispielsweise für die IMPA, die erste argentinische Fabrik unter der Kontrolle von Arbeitern? An ihrem Beispiel erzählt dieses anschauliche Feature vom Sozialabbau im Argentinien des wieder erstarkten Neoliberalismus.

Zum SWR2-Feature

Datenbrille an Drohne: Wie kaufen wir in Zukunft ein?

Online shoppen ist eine Selbstverständlichkeit geworden – auch im Weihnachtsgeschäft. Das Feature „Datenbrille an Drohne“ beschäftigt sich damit, dass unser Einkaufsverhalten sich nachhaltig ändern wird. Den Einkaufsbummel durch eine schmucke Altstadt können wir uns in Zukunft sparen, prophezeien die Autoren. Und weisen darauf hin, dass unsere Fußgängerzonen zu veröden drohen, wenn immer mehr Waren online bestellt werden. Einige Händler schließen sich zu Online-Citys zusammen, um weiterhin mit dem Laden an der Hauptstraße bestehen zu können. Welche von diesen Innovationen wird sich wirklich durchsetzen?

Ab in die Zukunft

Fiktion - Hörspiele und Lesungen

Alle "Kassettenkinder" kennen dieses Ritual noch aus ihrer Kindheit: Auf eine schöne Geschichte am Abend kann man sich den ganzen Tag über schon freuen, und ein aufregendes Hörspiel vertreibt die Langeweile auf jeder noch so drögen Autofahrt in den Urlaub. Hörspiele gibt es beim SWR für Zuhörer aller Altersgruppen:

Hörspiel für Erwachsene: Eingreifen, bevor die Nacht kommt

Imago Fotograf: Gerhard Leber

Ein Spätsommertag im Jahr 1968: Auf dem Platz vor dem Eingang des Zentralflughafen Berlin-Tempelhof finden sich immer mehr junge Menschen ein. Es sind Demonstranten, die den Flugbetrieb unterbrechen wollen. Sie gehen davon aus, dass ein hochrangiger US-General West-Berlin am Abend an Bord einer Pan Am Maschine verlassen wird und drohen damit, das Rollfeld zu besetzen. Während die Berliner Polizei gemeinsam mit der amerikanischen Militärpolizei damit beginnt, den Flughafen Tempelhof zunehmend in eine Festung zu verwandeln, ahnen die Reisenden in den Abflughallen zunächst kaum, was draußen vor sich geht.

Zum Hörspiel "Eingreifen, bevor die Nacht kommt"

Für jüngere Hörer: "Das Dschungelbuch"

SWR Fotograf: Alexander Kluge

Eine Hörspiel-Version des zeitlosen Klassikers von Rudyard Kipling, die im Mai im Theaterhaus Stuttgart live aufgeführt wurde, gibt es im SWR2 Spielraum. "Das Dschungelbuch" erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und wurde beispielsweise in den letzten drei Jahren gleich zweimal auch filmisch neu in Szene gesetzt.

"Das Dschungelbuch" hier anhören

Unterhaltung und Wissen

Welcher Podcast lohnt sich, wenn man sich für eine Zeitreise durch die Musikgeschichte der Moderne interessiert? Und was kann man wohl alles in 99 Sekunden lernen?

Meilensteine auf Vinyl – Alben, die Geschichte schrieben

Jede Woche stellt die SWR1 Musikredaktion ein Meisterwerk der Rock- und Popmusik vor. Von Montag bis Sonntag werden alle Titel eines Albums vom Plattenspieler abgespielt. Dazu verraten Musikredakteure, wieso die ausgewählten Alben für sie eine besondere Bedeutung haben und erläutern mit viel Hintergrundwissen zeitgeschichtliche und musikalische Zusammenhänge.

Voll gepackt mit Hits ist das 1986 erschienene Album "Fore!" von "Huey Lewis & the News". Die Redaktion erläutert, wieso diese Mischung aus "Soul, Rock und guter Laune" so gut ankam - und wieso die Band den Begriff "Pop-Rock" zu großen Teilen definiert hat. Der Track "The Power of Love" war übrigens auch im Kultfilm "Zurück in die Zukunft" zu hören, während Frontman Huey Lewis einen Cameo-Auftritt im Film hatte. Noch mehr Trivia rund um die Band und ihre Musik gibt es in der aktuellen Ausgabe des Podcasts "SWR 1 Meilensteine".

"Fore!" bei SWR1

99 Sekunden Wissen

Mit "99 Sekunden Wissen" hat die SWR2-Redaktion es sich zum Ziel gesetzt, Wissenslücken aufzufüllen - und zwar schnell! In jeder Folge wird ein Begriff erklärt, der als Einladung zum Hinhören und Weiterdenken dienen soll: Welchen positiven Effekt können zum Beispiel Selbstgespräche haben? Und wie hat sich eigentlich unser Auge entwickelt? Die Wissensgebiete sind bunt gemischt und manchmal amüsant, manchmal nachdenklich, aber immer lehrreich.

Die Zeit läuft - 99 Sekunden Wissen

Wir wünschen viel Spaß mit den Podcasts und Hörspielen und einen guten Start ins neue Jahr!