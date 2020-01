Würde kostenloser Nahverkehr Sie zum Umsteigen bewegen?

Zugegeben: Ein kostenloser öffentlicher Nahverkehr, das ist bei uns im Südwesten noch keine Realität. Noch! Erste Städte im In- und Ausland gehen voran und haben kostenfreie Modelle eingeführt. Wie stehen Sie zu einem ÖPNV, für den Sie nicht bezahlen müssten?

Im bayrischen Augsburg gibt es seit Anfang des Jahres eine kostenlose City-Zone. Diese ist mit insgesamt neun Haltestellen nicht groß, soll aber den Autoverkehr deutlich verringern. In der Innenstadt ziehen viele Autofahrer auf Parkplatzsuche ihre Runden und sorgen so für volle Straßen.

In Luxemburg ist der Nahverkehr ab dem 1. März sogar komplett kostenlos. Damit will das Land den drohenden Verkehrskollaps abwenden. Erste Kommunen in Deutschland wie Monheim oder Pfaffenhofen an der Ilm haben ähnliche Projekte geplant oder umgesetzt.

Wie ist Ihre Meinung zum Thema? Stimmen Sie jetzt mit ab oder kommentieren Sie am Ende des Beitrags!