Jetzt sind Sie gefragt: Was halten Sie davon, dass Weihnachtsmärkte immer früher beginnen?

Die ersten Weihnachtsmärkte im Südwesten öffnen bereits jetzt ihre Pforten für Besucher — Mitte November. Viele Märkte sind auch bis in den Januar hinein geöffnet, also deutlich länger als Weihnachten. Was halten Sie davon?

Freiburg ist früh dran, Ludwigshafen noch früher

Der Weihnachtsmarkt in Freiburg ist der erste, der in Baden-Württemberg öffnet. Ab kommendem Donnerstag (21. November) herrscht rund um den Rathausplatz wieder weihnachtliches Treiben.

Die Rheinland-Pfälzer sind sogar noch ein bisschen früher dran: In Ludwigshafen dürfen sich Besucher bereits ab Mittwoch (20. November) auf Glühwein, Bratwurst, Langos und jede Menge Weihnachtsstimmung freuen.

Weihnachtsmärkte bis ins neue Jahr

Ein weiterer Trend, der sich seit Jahren abzeichnet ist, dass Weihnachtsmärkte nicht nur immer früher beginnen, sondern auch erst später wieder enden. In Mainz zum Beispiel sind die Weihnachtsmärkte auch noch nach Weihnachten bis zum 30. Dezember geöffnet. In Mannheim schließen die Pforten einen Tag später. In der Kurstadt Baden-Baden und in der Fächerstadt Karlsruhe können sich Besucher sogar bis ins neue Jahr hinein, genauer gesagt bis zum 6. Januar 2020, auf dem Weihnachtsmarkt vergnügen.

Kritik an Duisburger Weihnachtsmarkt

Vergangene Woche gab es in Duisburg Kritik seitens der Kirche an der frühen Eröffnung des Weihnachtsmarktes (14. November). Die Kirche sieht in den immer früheren Weihnachtsmärkten nur ein Marketinginstrument, um Leute in Zeiten des florierenden Online-Marktes in die Innenstädte zu locken.