Händler stoppen Feuerwerksverkauf - Was halten Sie davon?

Im Zuge der Debatte um die Feinstaubbelastung durch Feuerwerk und zum Schutz von Haustieren entscheiden sich erste Händler, keine Raketen und Böller mehr für Silvester anzubieten. Ist das eine sinnvolle Maßnahme oder nicht?

Feuerwerk gehört einfach zu Silvester. Das war lange Jahre so, ohne dass es jemand infrage gestellt hätte. Doch in den letzten Jahren ist vor allem die Diskussion um die Umweltbelastung durch Feuerwerk entbrannt.

In einigen Städten in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gilt an Silvester ein Böllerverbot, an einzelnen Orten oder generell in den Innenstädten. Das ist unter anderem in Karlsruhe und in Stuttgart so.

Erste Supermärkte bieten in diesem Jahr keine Feuerwerksartikel mehr an. Die Baumarkt-Kette Hornbach mit Sitz im pfälzischen Bornheim hat für 2020 einen kompletten Verkaufsstopp von Feuerwerk angekündigt.

