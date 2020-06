Die ARD wird 70. In sieben Jahrzehnten hat sie sich zu einer Medieninstitution entwickelt. Wir haben jedoch sieben Geschichten gefunden, die Sie vielleicht noch nicht kannten.

Am 9. Juni 1950 wurde die ARD geboren. Die Intendanten von sechs öffentlich-rechtlichen Sendern gründeten in Bremen die „Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik“, kurz die ARD. Mit diesem Zusammenschluss legten sie den Grundstein für das erste deutschlandweite Fernsehprogramm und zahlreiche Radio- und Onlineangebote, die bis heute unter dem Dach der ARD zusammenkommen. 70 Jahre nach ihrer Gründung ist die ARD ein Schwergewicht in der deutschen Medienlandschaft. Aber einige Anekdoten kennt vielleicht doch noch nicht jeder.

Sendebeginn an Weihnachten 1952

Das Erste hieß am Anfang anders

ARD 2 als Zweites Deutsches Fernsehen

Die Tagesschau ohne Sprecher

Keine Nachrichten ohne Korrespondent*innen

Fußball ist die Nummer Eins

Oldie, but goldie: Der Videotext

Erst zwei Jahre nach der Gründung der ARD startete ein Regelbetrieb im Fernsehen. Das passierte passend zum ersten Weihnachtsfeiertag 1952. Der damalige Nordwestdeutsche Rundfunk (NWDR) sendete aus Hamburg ab 20 Uhr ein Programm für den Norden, den Westen und für Berlin. Schon einen Tag später wurden am Nachmittag die ersten Fußballspiele live übertragen, am Abend folgte für den Norden auch die Premiere der Tagesschau. Ein Gemeinschaftsprogramm für die ganze Bundesrepublik brachten die Rundfunkanstalten zwei Jahre später ins Fernsehen.

Von "Deutsches Fernsehen" über "Erstes Deutsches Fernsehen" hin zur Kurzform "Das Erste": Der Haupt-TV-Sender der ARD mit seinem Markenlogo. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wenn viele Menschen heute auf die Nummer Eins ihrer Fernbedienung drücken, dann landen sie häufig beim Haupt-TV-Sender der ARD: Das Erste. Unter diesem Namen war der Sender aber lange Zeit nicht zu finden. Erst hieß er „Deutsches Fernsehen“, dann wurde er in „Erstes Deutsches Fernsehen“ – mit dem markanten Merkmal des „1“-Logos – umbenannt. Erst seit 1996 gilt die offizielle Kurzform „Das Erste“ als Name des Senders.

Spricht man heute über das „Zweite Deutsche Fernsehen“, dann denkt man automatisch an das ZDF. Doch tatsächlich war das ZDF gar nicht der zweite Fernsehsender der Bundesrepublik Deutschland. Denn am 1. Juni 1961 startete die ARD ein zweites Programm: ARD 2. Dieses beschränkte seine Sendezeit auf wenige Stunden am Abend und begann meistens nicht vor 20 Uhr. Für viele Menschen in den 1960ern eine Revolution, weil sie so erst erkannten, dass ihr Fernsehgerät mehr als ein Programm empfangen konnte.

Große inhaltliche Unterschiede zwischen den Programmen von ARD und ARD 2 gab es nicht, manchmal wurde der zweite Sender aber zum Testlauf genutzt: So wurde die „Sportschau“ – heute eine der bekanntesten öffentlich-rechtlichen Sendungen – zunächst auf ARD 2 gesendet, bevor sie ihren Weg ins Hauptprogramm fand und auch dort blieb. Nach 668 Sendetagen war schon wieder Schluss mit ARD 2, das Platz machen musste für das neue ZDF.

Ein Mann, der für viele zu "Mister Tagesschau" wurde: Karl-Heinz Köpcke war erster Sprecher der Fernsehnachrichten. dpa Bildfunk Picture Alliance

Die Tagesschau kam anfangs dreimal wöchentlich und bestand, anders als heute, zunächst ausschließlich aus Filmbeiträgen. Diese stellte Martin S. Svoboda, der erste – und damals auch der einzige - Redakteur, aus einem bunten Sammelsurium aus Material zusammen. Ab dem 1. Oktober 1956 hatte die Nachrichtensendung von Montag bis Samstag einen festen Programmplatz, später kam dann noch eine Ausgabe am Sonntag dazu. Es dauerte aber bis März 1959, bis zum ersten Mal ein Sprecher die Nachrichten verlas: Karl-Heinz Köpcke wurde zu „Mister Tagesschau“ und die Sendung für Millionen Menschen zu einer Institution im Deutschen Fernsehen.

Stammten die Nachrichten zu Beginn noch aus Material, das die „Neue Deutsche Wochenschau“ zur Verfügung stellte, setzte die ARD zunehmend auf eigene Berichterstatter*innen, vor allem auch für ihre Auslandsberichterstattung. Seit dem Ende der 1950er Jahre liefern Auslandskorrespondent*innen Berichte aus der ganzen Welt in die deutschen Wohnzimmer. Heute hat die ARD weltweit 30 Auslandsstudios, in denen rund 100 Korrespondent*innen für Radio, Fernsehen und Online von aktuellen Ereignissen berichten, gesellschaftliche Zusammenhänge aufzeigen oder hintergründige Geschichten jenseits der Schlagzeilen erklären. Jedes Auslandsstudio wird von einer Landesrundfunkanstalt betreut: So ist der SWR beispielsweise für die Studios in Genf, Kairo oder auch Rio de Janeiro zuständig.

Dieses Tor schrieb nicht nur Fußballgeschichte: Das WM-Finale zwischen Deutschland und Argentinien sahen 2014 über 34,65 Millionen TV-Zuschauer. dpa Bildfunk Picture Alliance

Eine „Währung“, mit der sich der Erfolg einer Sendung im Fernsehen messen lässt, ist und bleibt bis heute: die Einschaltquote. Hier hält die ARD einen Rekord der Fernsehgeschichte. Am 13. Juli 2014 sahen im Durchschnitt 34,65 Millionen Menschen am eigenen Fernseher, wie Mario Götze im Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien das 1:0 und Deutschland zum WM-Titel schoss. Die zahlreichen Fans beim Public Viewing, in Restaurants und Kneipen waren da noch nicht mitgezählt, aber allein die Fernsehzuschauer machten schon einen Marktanteil von 86,3 % aus.

Ein richtiger „Straßenfeger“, der das öffentliche Leben praktisch zum Erliegen brachte, gelang der ARD bereits in den Jahren 1962/3. Mit Verfilmungen von Krimis des englischen Schriftsteller Francis Durbridge erzielte die ARD Quoten von teilweise bis zu 93%. Da es jedoch deutlich weniger Fernsehgeräte gab, war die tatsächliche Zahl der erreichten Zuschauer geringer als bei der WM 2014.

Der Videotext feiert, wie die ARD, im Juni ein Jubiläum. Seit 40 Jahren finden sich auf den Seiten des Teletexts Nachrichten, Börsenkurse, Programmhinweise und vieles mehr. dpa Bildfunk Picture Alliance

Wer sich für Einschaltquoten und Marktanteile interessiert, der wird im ARD-Videotext fündig. Und auch dieser feiert in diesem Jahr ein rundes Jubiläum: Am 1. Juni 1980 starteten ARD und ZDF ein gemeinsames Videotext-Programm, auch Teletext genannt. Das System stammte aus Großbritannien und sollte mit kurzen Nachrichtentexten ein „programmbegleitendes Textangebot“ liefern. Zwanzig Jahre lang teilten sich ARD und ZDF eine gemeinsame Redaktion, seit 2000 gehen sie beim Teletext getrennte Wege. Und trotz der etwas altmodisch anmutenden Aufmachung ist der Videotext ungebrochen populär: Nach Auswertungen der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) riefen 2018 täglich 2,91 Millionen Nutzer das Teletext-Angebot der ARD auf, knapp dahinter folgten die Dritten Programme und das ZDF.