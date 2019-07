Im Urlaub sollte man sich eigentlich erholen und entspannen. Wären da nicht immer wieder diese lästigen Fallen bei Mietwagen, der Auslandskrankenversicherung oder beim Roaming.

Böse Überraschung Nr. 1: Die Telefonrechnung nach dem Urlaub

Wer hat das noch nicht erlebt? Man kommt nach einem wunderschönen Urlaub nach Hause und dann die Überraschung: eine saftige Telefonrechnung. Dank des EU-Roamings gehören derlei Szenarien für viele Reisende zum Glück der Vergangenheit an. Telefonieren und Surfen außerhalb Europas kann jedoch immer noch teuer werden. Ebenso auf dem Kreuzfahrtschiff und auch innerhalb Europas gibt es noch Kostenfallen, sollte man z.B. durch ein Land fahren, das nicht zur EU gehört.

Böse Überraschung Nr. 2: Die Auslandskrankenversicherung

Man wünscht es niemandem, aber es kann trotzdem schnell passieren: auf glitschigen Steinen ausgerutscht oder in eine giftige Qualle getreten und schon muss man ins Krankenhaus. Da ist es immer gut, eine Auslandskrankenversicherung zu haben. Bei den Leistungen gibt es große Unterschiede. „Marktcheck“ zeigt, welche Angebote sich lohnen und worauf Sie achten sollten.

Böse Überraschung Nr. 3: Wegelagerer auf Urlaubsrouten

Es hört sich an wie in einem Krimi. Betrüger zerstechen die Autoreifen von Reisenden, simulieren Pannen und stehlen dabei Wertsachen aus dem Auto der Helfer. Manche Betrüger verkleiden sich auch als Polizisten und fordern vermeintliche Strafzettel ein. Es gibt zahlreiche Maschen, mit denen professionelle Betrüger Touristen über den Tisch ziehen. In der Sendung „Kriminalreport Südwest“ werden die bekanntesten Tricks erklärt und Tipps zur Sicherheit im Urlaub gegeben.

Böse Überraschung Nr. 4: Ärger mit dem Mietwagenverleih

Ein Mietwagen ist zwar über das Internet oder vor Ort schnell beschafft. Mit der Tankfüllung, dem Fahrzeugzustand, Zusatzfahrern oder anderen Extras kommt es trotzdem häufig zu Problemen. Damit Sie bei der Abholung oder Rückgabe Ihres Mietwagens keinen unnötigen Ärger haben, sollten Sie folgende Tipps beachten.

Böse Überraschung Nr. 5: Das sprachliche Fettnäpfchen

„I become two beers“ im Englischen, „servieta“ in Griechenland oder die „Fotzelschnitte“ in der Schweiz. Nein, Sie werden keine zwei Biers, sondern Sie hätten gerne zwei Biere. Die Mehrzahl „beers“ gibt es übrigens auch nicht. In Griechenland hätten Sie gerne ein Serviette, mit der Bitte nach einer „servieta“ bringen Sie den Kellner aber ganz schön in Verlegenheit. Damit ist nämlich eine Damenbinde gemeint. Und die „Fotzelschnitte“ ist keinesfalls ein anrüchiges Wort, sondern eine Süßspeise aus in Ei getunktem Brot, das in Butter gebraten und mit Zimt und Zucker serviert wird. Mittlerweile haben Sie keine Ausreden mehr, wenn Ihnen derlei Missgeschicke passieren. Denn in den letzten Jahren wurden immer mehr Sprach-Apps entwickelt, mit denen man die Sprachen lernen kann und eine schnelle Übersetzung bekommt. SWR1 hat für Sie die bekanntesten Sprach-Apps getestet.

Böse Überraschung Nr. 6: Der Sonnenbrand

Er gehört für viele Urlauber ebenso zum Inventar, wie das Bier und der Sangria für einen Ballermann-Touristen: der Sonnenbrand. Das Risiko von Hautkrebs, nicht unbedingt erst durch Sonnenbrand, sondern durch die Sonneneinstrahlung allgemein, wird immer noch unterschätzt. Deswegen ist es wichtig, sich ausreichend einzucremen. Aber kann ich die Sonnencreme vom letzten Jahr noch benutzen? Ich war eingecremt und habe trotzdem Sonnenbrand, warum? SWR3 hat sich mit den Mythen rund um Sonnencreme beschäftigt. Sehen Sie selbst, was dahinter steckt!

Böse Überraschung Nr. 7: Fake-Angebote im Internet

Nicht nur im Urlaub warten einige Tücken auf Touristen, auch schon davor kann man in eine Falle tappen. Die Rede ist von sogenannten Fake-Angeboten für private Feriendomizile. Solche privaten Unterkünfte sind über das Internet ebenso einfach wie Hotels zu buchen. Doch leider sind hier einige Betrüger unterwegs. Spätestens wenn die Urlauber bei der Ankunft auf einer Baustelle oder mitten im Wald landen, merken sie, dass das Angebot einfach zu schön war, um wahr zu sein. Die Alarmglocken hätten jedoch schon viel früher läuten sollen. „Marktcheck“ zeigt, woran Sie Fake-Angebote erkennen.