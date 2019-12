„Dieses Jahr bin ich früher dran!“ Das nimmt sich mancher jedes Jahr aufs Neue vor und gerät trotzdem in Zeitdruck und Stress. Die gute Nachricht: Das können Sie ändern!

1. Bitte kein Perfektionismus!

Eine schicke Weihnachtsdekoration, Plätzchenbäcken, ausgefallene Weihnachtsmenüs, unzählige Geschenke, alles muss blinken und blitzen...

Ist das alles wirklich notwendig, um ein schönes Weihnachtsfest zu feiern?

Wer es allen immer recht machen will, verliert das eigene Wohl aus den Augen und gerät schnell in Zeitdruck. Schauen Sie genau hin, was wirklich wichtig ist! Seien Sie flexibel: Der Braten für das Festessen ist ausverkauft? Dann gibt es halt was anderes. Zeitmanagement-Expertin Cordula Nussbaum rät: „Alles was Spaß macht, weitermachen! Bei den anderen Sachen den Mut haben, 'Nein' zu sagen!“

2. Aufgaben gerechter verteilen

Noch zu erledigen Geschenke kaufen Mama Weihnachtskarten schreiben Mama Plätzchenbacken Mama Einkaufsliste Weinhnachtsessen Mama Weihnachtsbaum holen Mama ...

Kommt Ihnen diese Aufgabenliste bekannt vor? Dabei muss die Last aller Aufgaben nicht nur von einem Schulterpaar getragen werden! Fordern Sie ihre Lieben und verteilen Sie die zu erledigenden Aufgaben auf alle Schultern.

Für die meisten Kinder ist das Schmücken des Weihnachtsbaums ein Highlight vor Weihnachten.

3. Gönnen Sie sich Pausen

Was gegen den Weihnachtsstress noch hilft? Einfach mal die Arbeit liegen lassen — es muss nicht alle Wäsche bis Heiligabend gewaschen und gebügelt sein. Legen Sie die Füße hoch, machen Sie etwas Schönes - oder versuchen Sie es mal mit Yoga-Übungen gegen Stress. Das entspannt, macht zufrieden und lässt Sie neue Aufgaben mit frischer Energie und guter Laune angehen.

4. Einkaufsplanung hilft

Kurz vor dem Fest sind Lebensmittelmärkte und Discounter überfüllt, vor den Kassen bilden sich lange Schlangen - das nervt! Versuchen Sie dem mit Planung zu begegnen - und einer entspannten Haltung. Kaufen Sie nicht-verderbliche Dinge, wie zum Beispiel Getränke, früher ein oder lassen Sie sie liefern. Unter der Woche ist meist weniger los im Supermarkt, nutzen Sie solche Zeiten für Ihren Einkauf.

Ein voller Einkaufswagen zu Weihnachten, das kostet oft nicht nur Zeit, sondern auch Nerven.

5. Traditionen dürfen sich wandeln

Wenn jedes Jahr die liebe Verwandtschaft in Ihr Heim einfällt, beköstigt und unterhalten werden will, bedeutet das nicht für alle Beteiligten nur Freude, sondern viel Vorbereitung und Arbeit. Wie wäre es, wenn Sie die schöne Tradition des Zusammenkommens anders als bislang planen und sich vielleicht zu einem gemeinsamen Spaziergang an der frischen Luft treffen, den man mit einem Punsch dem Weihnachtsmarkt beschliessen kann. Oder gehen Sie auswärts essen. Vielleicht hat auch der ein oder andere Brauch in Ihrem Familienkreis schlicht sein Ablaufdatum erreicht? Wie wäre es dann, wenn Sie solche Traditionen nicht mehr fortführen?

6. Geschenkeflut - muss das sein?

Geschenke kaufen bedeutet oft Stress

Es kommt einem vor, als müsse bei den Geschenken von Jahr zu Jahr eine Steigerung her. Aber wohin soll das führen? Ein Geschenk kommt in unserer hektischen Welt viel zu oft zu kurz: Wie wäre es, wenn Sie sich mit Ihren Freunden, Eltern, Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin gemeinsame Zeit schenken und auf die üblichen Geschenke verzichten? Gehen Sie zusammen und in Ruhe essen, besuchen Sie ein Konzert oder machen Sie einen gemütlichen Spieleabend. Hauptsache, Sie nehmen sich Zeit füreinander.

Vorsatz für das nächste Jahr

Ohne Geschenke geht es einfach nicht? Dann empfehlen wir für 2020: Fangen Sie früher an, statt die Präsente erst auf den letzten Drücker zu besorgen. Weitaus geschickter ist es, das ganze Jahr schon genau hinzuhören und sich jeden Hinweis, den Familienmitglieder oder Freunde im Laufe eines Jahres äußern, aufzuschreiben. So können Sie zahlreiche Ideen sammeln und ein wirklich passendes Geschenk frühzeitig besorgen.