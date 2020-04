Am 4. April feiert „Verstehen Sie Spaß?“ sein 40-jähriges Jubiläum. In Corona-Zeiten anders als ursprünglich geplant: Moderator Guido Cantz muss auf Publikum und Gäste im Studio verzichten, aber nicht auf viele Highlights aus 40 Jahren versteckter Kamera.

Natürlich war das Jubiläum der ältesten Samstagabendshow im deutschen Fernsehen ganz groß geplant. Lockvögel, ehemalige Opfer und Studiogäste aus 40 Jahren sollten sich zusammenfinden und gemeinsam in Erinnerungen schwelgen. Leider kann das so in Zeiten der Corona-Krise so nicht stattfinden. Deshalb wird die Sendung ohne Publikum, mit kleinerem Team und unter Berücksichtung der Abstands- und Hygienemaßnahmen produziert. Die Gäste sind nicht im Studio, sie werden per Video zugeschaltet. Moderator Guido Cantz kommt als "virtuelles Ich" via Facebook und Instagram ins heimische Wohnzimmer.

„Wir wollen in dieser tristen Zeit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, Nutzerinnen und Nutzer auch ein bisschen unterhalten.“ Andreas Freitag, Redaktion „Verstehen Sie Spaß?“

Von Kurt Felix bis Guido Cantz

Am 31. Januar 1980 wurde die erste Folge von „Verstehen Sie Spaß?“ ausgestrahlt. Die Sendung ist eine Weiterentwicklung der Fernsehsendung „Teleboy“, die bis 1981 mit dem Moderator Kurt Felix im Schweizer Fernsehen ausgestrahlt wurde. 1983 kam seine Ehefrau Paola Felix als Co-Moderatorin dazu. Gemeinsam entwickelten sie die bisher 30-minütige Sendung zu einer großen Samstagsabendshow.

„Der Eisautomat“ — Eine der ersten Fallen 1980

Die ersten Kurzfilme mit versteckten Kamera beruhten noch auf sehr einfach Ideen.

Selbst Legenden bleiben nicht verschont

Auch Bergsteigerlegende Reinhold Messner war vor der versteckten Kamera nicht sicher. Er tappte auf dem Matterhorn in die Falle von „Verstehen Sie Spaß?“.

Felix Kurt als Opfer: „Dusche im Fahrstuhl“

Die Lockvögel führten nicht nur zahlreiche Opfer hinters Licht, sondern auch Moderator Felix Kurt.

Nach der Kurt-Ära: Harald Schmidt, Dieter Hallervorden und Cherno Jobatey

Nachdem Kurt Felix und Paola sich aus dem Showgeschäft zurückgezogen hatten, bzw. hinter der Kamera tätig wurden, versuchten verschiedene Moderatoren — Harald Schmidt, Dieter Hallervorden und Cherno Jobatey — an die alten Erfolge der Sendung anzuknüpfen.

Aber erst mit Frank Elstner hatte der Unterhaltungsklassiker wieder konstant gute Quoten von rund sieben Millionen Zuschauern pro Folge. Paola und Kurt Felix hatten noch rund 21 Millionen Menschen vor den heimischen Fernsehern zum Lachen gebracht. Änderungen bei den Fernsehgewohnheiten und die größere Konkurrenz im Unterhaltungssegment sind eine mögliche Erklärung für diesen Unterschied sind.

Nicht nur Thomas Gottschalk war berühmt dafür seine „Wetten, dass...?“ Sendungen regelmäßig zu überziehen, sondern auch Harald Schmidt.

Unter Elstner und zuvor auch schon bei Jobatey besannen sich die Macher der Sendung wieder auf Altbewährtes: Kurzfilme, die die Zuschauer auch heute noch zum Lachen bringen:

„Wasserbett“

„Wörtlich genommen“

Am 4. April 2020 steht die große Jubiläumsausgabe in einer Live-Show an. Etliche Highlights aus 40 Jahren „Verstehen Sie Spaß?“ mit Gästen wie Paola Felix, Dieter Hallervorden, Cherno Jobatey und Frank Elstner.

Zahlreiche Glückwünsche prominenter Opfer und Lockvögel

Die Glückwünsche vieler ehemaliger Protagonisten erreichten den SWR, unter anderem von DJ BoBo, Bülent Ceylan, Sky du Mont und Matze Knop. Letzerer sagt Folgendes über „Verstehen Sie Spaß?“:

Comedian Matze Knop über den TV-Klassiker „Ich liebe die Sendung „Verstehen Sie Spaß?“, ich habe sie als Kind schon aufgesogen. Damals natürlich noch mit Kurt Felix und mit Paola. Aber wer das alles moderiert hat, der Wahnsinn. Didi Hallervorden, Harald Schmidt, Cherno Jobatey und Frank Elstner. Und wartet mal, einen habe ich noch vergessen… Wer hat denn? Wer ist denn noch? Guido Cantz! Mein langjähriger Weggefährte und alter Fußballkumpel Guido. Du weißt, wir haben oft nebeneinander gespielt und ich durfte auch oft bei Dir auf dem Sofa bei „Verstehen Sie Spaß?“ sitzen. Und was ist mein Highlight? Natürlich der Panzer. Da hat der Franz, der Echte, zu mir gesagt: „Du kennst ja die Geschichte mit dem Matze und dem Panzer? Das müsst‘s Ihr Euch anschauen.“ Und da hat er natürlich recht. Herzlichen Glückwunsch, bleibt so, wie Ihr seid und ich drücke die Daumen für die nächsten 5.000 Sendungen.“

Recht hat der Franz, aber schauen Sie sich den Clip doch einfach selbst an.

Wintersport-Highlights aus 40 Jahren VSS

Zum Abschluss unserer Best-Of gibt es noch die Wintersport-Highlights aus 40 Jahren „Verstehen Sie Spaß?“.

Ihre Chance, ein Teil von "Verstehen Sie Spaß?" zu sein

