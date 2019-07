Ist Amazon ein Fluch oder ein Segen?

per Mail teilen

Als der US-Amerikaner Jeff Bezos 1994 in seiner Garage einen Online-Handel für Bücher startete und diesen nach dem längsten Fluss der Welt „Amazon“ nannte, ahnte niemand, welche weitreichenden Folgen das haben würde.

Für Jeff Bezos wird die Idee zur Erfolgsgeschichte: 25 Jahre später ist er der reichste Mann und Amazon die wertvollste Marke der Welt. Mit seinem Online-Handel, den er schnell um weitere Produkte erweitert und im Lauf der Jahre zur größten Handelsplattform im Internet gemacht hat, trifft Bezos den Nerv der Zeit: Einkaufen bedeutet nicht mehr, ich überlege, was ich brauche und gehe in einen Laden, um es zu kaufen. Oder auch nicht, wenn es nicht vorrätig ist.

Einkaufen heißt im Zeitalter von Amazon: Ich sehe ein Produkt im Internet und will es haben, klicke und bekomme es am nächsten Tag geliefert. Und wenn ich es doch nicht will, schicke ich es einfach zurück.

Amazon ist mit seinen Logistikzentren in vielen Regionen Deutschlands mittlerweile ein wichtiger Arbeitgeber, wie etwa am Standort Frankenthal, der 2018 eröffnet wurde.

Dauer 2:02 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Amazon-Logistikzentrum eröffnet Heute bestellt, morgen geliefert. Das ist ein Versprechen von Amazon. 1.600 Menschen arbeiten am Standort Frankenthal. Video herunterladen (4,8 MB | MP4)

Die Macht von Amazon & Co.

Doch die „Amazonisierung“ des Konsums hat, wie schon lange bekannt ist, ihre Schattenseiten: Immer mehr unabhängige Einzelhändler geben auf, weil sie nicht mithalten können. Als Folge veröden die Innenstädte. Die gigantische Paketflut, die der Online-Handel erzeugt und die transportiert werden muss, belastet massiv die Umwelt.

Und Amazon greift immer weiter in das Leben seiner Kunden ein. Das Unternehmen sammelt Daten über ihr Einkaufsverhalten, steuert damit auch Konsumbedürfnisse und dringt mit dem Amazon-Sprachassistenten „Alexa“ tief in die persönlichen Bereiche seiner Nutzer vor.

Der Einkauf bei Amazon ist für die meisten längst Alltag geworden, doch viele stellen sich mittlerweile auch die Frage, ob Bequemlichkeit die negativen Konsequenzen rechtfertigt.

Was denken Sie? Können Sie sich ein Leben ohne den Online-Handel noch vorstellen? Haben Sie Ihr eigenes Konsumverhalten durch die Berichte über Umweltverschmutzung, die Arbeitsbedingungen der Paketboten, Datenskandale etc. geändert?

Stimmen Sie ab oder teilen Sie Ihre Meinung als Kommentar.