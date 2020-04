Vor 15 Jahren wurde auf YouTube das erste Video hochgeladen. Der Beginn einer Erfolgsstory, aus der eines der größten sozialen Netzwerke der Welt entstand.

Ein junger Mann steht vor einem Gehege im Zoo von San Diego und erzählt von den langen Rüsseln der Elefanten im Hintergrund. Ganze 18 Sekunden lang ist das Video "Me at the zoo" – unspektakulär in seiner Machart, aber umso entscheidender für den damals 26-jährigen "Star" des ersten Videos, YouTube-Mitgründer Jawed Karim.

Zwei Monate zuvor (am 15. Februar 2005) hatte der in Deutschland geborene Karim zusammen mit Steve Chen und Chad Hurley die Webadresse youtube.com angemeldet und so den Grundstein für die Entwicklung eines Internet-Giganten gelegt. Denn nur ein Jahr später verkauften sie das Portal für 1,65 Milliarden Dollar an Google.

Der Erfolg in Zahlen

Ursprünglich als eine Plattform für günstig und unkompliziert produzierte Privatvideos genutzt, entwickelte sich YouTube innerhalb des Google-Konzern zu einem der größten sozialen Netzwerke weltweit. Fast zwei Milliarden Menschen tummeln sich mittlerweile jeden Monat auf YouTube. Vor fünf Jahren waren es noch halb so viele. Hinter Facebook liegt YouTube damit auf Platz 2.

Dauer 3:07 min Sendezeit 14:05 Uhr Sender SWR2 15 Jahre YouTube: schrill, schnell und mobil Die Videoplattform aus dem Silicon Valley ist längst zum Fernsehersatz für viele Millionen Menschen geworden. Zumindest die jüngere Generation wächst ganz selbstverständlich mit dem werbefinanzierten Streaming-Angebot aus. YouTube hat das Mediengeschäft demokratisiert - mit allen Vor- und Nachteilen. Audio herunterladen (2,8 MB | MP3)

Für Google ein Riesengeschäft: Denn schon längst geht es nicht mehr nur um Unterhaltung oder Informationen. YouTube hat sich zu einer lukrativen Werbefläche entwickelt. 2019 veröffentlichte der Google-Mutterkonzern Alphabet erstmals Zahlen: YouTube erzielte einen Umsatz von über 15 Milliarden Dollar.

Auch viele aktive Nutzer profitieren von der fortschreitenden Kommerzialisierung. Durch die Beteiligung an Werbeerlösen wurden aus manchen Hobby-Filmern einflussreiche YouTuber mit Millionen von Fans - und auch Millionen-Einnahmen.

Musikstars dominieren meistgeklickte Videos

Bei den meistgeklickten Videos hingegen geht es vor allem musikalisch zu. Nur ein Video unter den besten zehn – eine Folge aus einer russischen Animationsserie auf Platz 5 – ist kein Musikclip. Unangefochten auf Platz 1: der Song "Despacito" von Luis Fonsi und Daddy Yankee. Über 6,63 Milliarden Aufrufe hat ihr Video seit der Veröffentlichung im Jahr 2017.

Von der Unterhaltungsindustrie zur Meinungsmache

Aber nicht nur die Musikindustrie weiß YouTube zu nutzen. Die Plattform ist eine Fundgrube für Themen aller Art: "Influencer" zeigen in Schmink-Tutorials Anleitungen zum perfekten Lidstrich, Hobby-Heimwerker bauen Schränke auf und Waschmaschinen auseinander, und Katzenvideos sind mehr als nur ein Nischenprodukt.

Spätestens seit der Europawahl 2019 ist auch klar: YouTube ist nicht mehr nur Unterhaltungs- und Lifestyleportal. Der YouTuber Rezo postete im Mai 2019 ein fast einstündiges Video, in dem er mit der Politik der Regierungsparteien abrechnete und eine bundesweite Debatte entfachte – und ganz nebenbei das meistgesehene YouTube-Video des Jahres produzierte.

Umgang mit umstrittenem Content sorgt für Kritik

Nicht zuletzt diese Debatte zeigt, dass YouTube längst kein reines Unterhaltungsmedium mehr ist. Über 300 Stunden Videomaterial werden pro Minute von Nutzern hochgeladen – darunter auch viel extremer Inhalt. Videos von Hass, Gewalt oder Pornografie verbreiten sich durch andauerndes Wiederhochladen so schnell, dass das Unternehmen mit dem Löschen kaum hinterherkommt.

Viel Positives auf YouTube

Bei aller Kritik produziert YouTube aber auch immer wieder positive virale Phänomene und ist ein fester Bestandteil der Mediennutzung in allen Altersgruppen und Gesellschaftsschichten. Daher ist auch der SWR mit verschiedenen Angeboten auf YouTube vertreten. So bietet der SWR-Kanal seinen 222.000 Abonnenten (Stand: April 2020) täglich neue Videos mit persönlichen Geschichten von Menschen aus dem Südwesten oder mit Fakten aus der Wissenschaft.

Längere Dokumentationen aus dem echten Leben finden sich auf dem SWR Doku-Kanal, und für die Sport-Interessierten gibt es auf dem neuesten Kanal SWR Sport alles aus der Sportwelt im Südwesten. Über diese verschiedenen Kanäle will auch der SWR die Menschen auf der Plattform erreichen, auf der sie sich aufhalten: auf YouTube.