Vom Schnee weitgehend verschont und von der Sonne verwöhnt: So erleben wir den diesjährigen Winter im Südwesten. Jetzt wird es besonders warm.

Schon am vergangenen Wochenende haben es viele Menschen genossen, sich raus in die Sonne zu setzen und Kaffee zu trinken. Oder einfach nur die wohlig-warme Wintersonne auf Gesicht oder Rücken zu spüren. Das ist dieser Tage vielerorts wieder möglich.

Zweistellige Höchsttemperaturen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz

In vielen Regionen im Südwesten soll es sehr mild und teilweise frühlingshaft werden. Bis zu 15 Grad werden in Baden-Württemberg erwartet, in Rheinland-Pfalz geht die Vorhersage von maximal 9 Grad im Hohen Westerwald und 13 Grad am Rhein aus. Ungemütlicher ist es in Hochlagen: Dort kann der Wind sehr stürmisch wehen.

Atlantikluft bringt Schnee

Am Donnerstag sind die Temperaturen schon nicht mehr ganz so hoch. Und am Wochenende müssen wir uns wieder mit kalter Luft vom Atlantik begnügen. Wie viel Schnee sie mitbringt, erzählt SWR-Wetterreporter Michael Kögel:

Dauer 1:12 min „Der Winter, der keiner ist.“ Derzeit ist es frühlingshaft warm im Südwesten. Doch zum Wochenende bringt eine Kaltfront örtlich Schnee, berichtet SWR-Wetterreporter Michael Kögel.

Milder Winter: weniger Vögel in Gärten und sie könnten zu früh brüten

Das warme Winterwetter, das uns Menschen erfreut, führt fatalerweise dazu, dass Vögel zu früh mit dem Brüten anfangen könnten. Einen Kälteeinbruch würde die Brut wohl nicht überleben.

Außerdem ist bei der jetzigen Bilanz zur Vogelzählung „Stunde der Wintervögel“ aufgefallen, dass in den Gärten etwas weniger Vögel aufgetaucht sind als im langjährigen Schnitt. Auch das ist eine Folge des milden Winters, wie SWR-Umweltredakteurin Stefanie Peyk erklärt: