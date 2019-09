Sommer ade, Herbst olé! Das Wetter der letzten Tage zeigte es deutlich: Der Herbst ist im Anmarsch. Kein Grund, traurig zu sein. Wir zeigen Ihnen, worauf Sie sich jetzt freuen dürfen.

1. Spaziergang durch bunte Wälder

Der Wind raschelt in den Blättern der Bäume, das Laub knistert unter den Füßen und rundum erstrahlt die Natur in einer bunten Vielfalt, wie sie nur im Herbst zu sehen ist. Es gibt nichts schöneres, als durch einen solch herbstlichen Wald zu spazieren - ob mit Mann, Frau, Kind, Hund oder alleine - und die Natur zu genießen. Und bei den sanften Sonnenstrahlen, die durch das Blätterdach brechen, brauchen Sie sich nicht so schnell vor einem Sonnenbrand oder Sonnenstich, wie im Sommer, fürchten.

2. Pilze sammeln und zubereiten

Und was Sie bei Spaziergängen im Wald alles entdecken können? Pilze, in allen Formen, Farben und Größen. Herbstzeit ist Pilz-Saison. Worauf Sie beim Sammeln und der Zubereitung achten müssen, erfahren Sie im Video der Landesschau Baden-Württemberg.

Sie kennen sich mit Pilzen aus und meinen schon alles zu wissen? Dann testen Sie doch Ihr Wissen in unserem Pilz-Quiz!

3. Kino, Konzerte, Ausstellungen und Theater

Kino, Konzerte, Ausstellungen und Theater: All das macht doch viel mehr Spaß, wenn es draußen keine 30 Grad mehr warm ist. Für alle Theaterfans gibt es in der Bildergalerie die kommenden Bühnen-Premieren im Südwesten.

Für Ausstellungs-Begeisterte:

4. Mehr Zeit zum Lesen

Es wird draußen früher dunkel, Sie wollen aber nicht jeden Abend fernsehen? Dann lesen Sie doch einfach mal wieder ein gutes Buch! Wie jeden Monat, hat SWR2 auch für den September eine Bücher-Bestenliste zusammengestellt.

5. Kuscheln ohne aneinander zu kleben

Gerade an regnerischen Wochenenden ist es einfach mal schön, zu Hause zu bleiben und es sich in Jogginghose und Sweatshirt auf dem Sofa bequem zu machen und vielleicht eine Tasse Tee zu trinken. Bei einem spannenden Film oder einer packenden Doku aus der ARD Mediathek können Sie mit Ihren Liebsten kuscheln ohne wieder aneinander fest zu kleben.

6. Kürbis - ein echter Herbstklassiker

Nein, nicht nur Pilze haben im Herbst Saison. Auch Kürbisse machen den Herbst zu einer kulinarisch unverwechselbaren Jahreszeit. Egal, ob Hokkaido-, Muskat- oder ein anderer Kürbis: mit allen lässt sich etwas leckeres kredenzen.

7. Omas Apfelkuchen

Der Herbst ist auch Erntezeit für Äpfel. Und wenn es Äpfel gibt, gibt es auch wieder Apfelkuchen. Am besten nach Omas Rezept. Und was kommt schon gegen Omas Apfelkuchen an?

8. Basteln

Ob mit Kastanien, Kürbissen, Äpfeln oder anderen Naturmaterialien: Der Herbst bietet mit seinem wechselhaften Wetter gute Bedingungen, um drinnen neue Deko zu basteln. Lassen Sie sich doch einfach von der „Kaffee oder Tee“-Redaktion inspirieren .

9. Shopping

Im Sommer ist es für Shopping doch meist zu heiß. Bei mehr als 30 Grad hat kaum einer Lust die schweren Einkaufstaschen zu schleppen. Dafür ist jetzt im Herbst die passende Gelegenheit. Außerdem erscheinen jetzt auch die neuen Kollektionen. Was hält sie noch davon ab? Auf die Plätze, Shopping, Los!

10. Drachen steigen lassen

Je nach Region und Wetter ist das ein wahres Highlight im Herbst: Drachensteigen. Nicht nur Kinder haben damit große Freude, auch der ein oder andere Erwachsene entdeckt dadurch wieder das Kind in sich.