Die Corona-Pandemie hat viele Veränderungen mit sich gebracht. Veränderungen im alltäglichen Leben — alte Aufgaben- und Tätigkeitsfelder gehen und Neue kommen. Dazu zählt auch die Arbeit im Home-Office und Home-Schooling. Eine große Herausforderung, dies unter einen Hut zu bekommen und das Privatleben nicht zu vernachlässigen. Wir zeigen Ihnen wie das klappen kann. Mit diesen zehn Tipps:

1. Arbeitsbereiche abtrennen



Wer dauerhaft das Arbeitslaptop auf dem Couchtisch stehen hat, neigt dazu nicht mehr abzuschalten und immer wieder in den Arbeitsmodus zurückzukehren. Das entleert ganz schnell die körpereigenen Batterien. Deshalb ist es sehr hilfreich, wenn man einen getrennten Arbeitsbereich zu Hause hat. Nun hat nicht jeder ein eigenes Büro in seinen heimischen vier Wänden zur Verfügung. Hier ist dann die Kreativität eines jeden gefragt: Auch der Beistelltisch, die Kommode oder das andere Ende des großen Esstisches kann vorübergehend als Arbeitsplatz dienen. Wichtig ist, dass Ihre Kinder wissen, dass es Ihr Platz ist, an dem auch mal Unterlagen liegen bleiben können, die nicht sofort als Malutensilien zweckentfremdet werden. Ebenso braucht Ihr Kind seinen eigenen Arbeits- und Lernplatz. Je nach Alter kommen hier der eigene Schreibtisch, ein Beistelltisch oder das andere Ende des Esstisches beispielsweise in Frage.

2. Zeiten klar definieren

Ganz wichtig ist es, sich die Arbeits-, Lern- und Freizeit für Sie und Ihre Kinder klar zu definieren. To-Do Listen, ein Arbeitsplan für Eltern und Lernpläne für Ihre Kinder sind dabei sehr hilfreich. Diese sollten regelmäßig aktualisiert werden, um einen guten Überblick zu haben. Außerdem fühlt es sich doch einfach gut an, erledigte Aufgaben abzuhaken. Außerdem fühlt es sich doch einfach gut an, erledigte Aufgaben abzuhaken.

3. Aufgaben aufeinander abstimmen

Um neben der Arbeit auch der Kinderbetreuung gerecht zu werden, ist es sinnvoll Ihre Aufgaben mit denen Ihrer Kinder aufeinander abzustimmen. Hat Ihr Kind beispielsweise Probleme in Mathe, sollten Sie zur selben Zeit eher einfache Tätigkeiten ausüben, wie z.B. die Powerpoint-Folien Ihres letzten Vortrags zu aktualisieren. So können Sie neben der Arbeit Ihr Kind unterstützen. Ebenso sollte Ihr Kind nicht das neue Flötenstück für den Musikunterricht üben, während Sie eine wichtige Konferenz haben. Da wäre das nächste Kapitel der Pflichtlektüre in Deutsch deutlich angenehmer.

Wenn beide Partner zuhause im Home-Office arbeiten, erleichtert ein Schichtbetrieb in der Kinderbetreuung das Home-Office und Home-Schooling enorm. Denn auch Ihre Kinder haben nichts davon, wenn Sie nur gestresst sind und eigentlich keine Zeit haben die Matheaufgabe zu erklären.

4. Ausreichend Pausen, Essen und Bewegung

Neben all den neuen Herausforderungen und Aufgaben zu Hause ist es wichtig, ausreichend Pause zu machen, regelmäßig zu essen. Weiterhin können Sie mit ausreichend Bewegung, seien es Spaziergänge, Joggen oder das Workout im eigenen Wohnzimmer, dem durchs Home-Office entstehenden Bewegungsdefizit entgegenwirken.

Der Kopf ist der gerade wieder total voll, gar nichts geht mehr, auch die Kinder fangen an zu quängeln? Dann einfach raus an die frische Luft! Und nach dem „Kopf-Lüften" einen neuen Anlauf starten.

Der SWR bietet derzeit auf dem YouTube-Kanal „InForm by SWR Sport" Fitness-Tutorials mit Fernanda Brandao an, die jeder ohne Geräte zu Hause absolvieren kann.

5. Nein-Sagen

Ein wichtiges Wort im Zusammenspiel von Home-Office und Home-Schooling ist „Nein". Einerseits gilt es den unter Kontrollverlust leidenden Chefs nicht jede Aufgabe abzunehmen. Nur weil Sie in der Heimarbeit effizienter arbeiten, heißt das nicht automatisch, dass Sie jeden Tag immer mehr Aufgaben erledigen. „Ich bin doch keine Maschine" — wie Tim Bendzko so schön singt.

Andererseits müssen Ihre Kinder aber auch lernen ein klares „Nein" zu akzeptieren. Während der Video-Konferenz können eben nicht gleichzeitig Matheaufgaben kontrolliert werden. Ist Ihr Kind jedoch noch jünger, so müssen sich Ihre Kollegen und Vorsitzenden auch daran gewöhnen, dass während einer Konferenz Kindergebrüll ertönt und Sie deswegen sich kurz ausklinken. Das ist weder schlimm noch peinlich. Daran muss sich jeder in der gegenwärtigen Situation gewöhnen.

6. Ausreichend Beschäftigung für Kinder

Derlei Zwischenfälle können auch vermieden werden, indem Sie für ausreichend Beschäftigung der Kinder sorgen. Auch wenn Sie es in Ihrer Kindererziehung eigentlich gering halten wollen, so ist in einer Ausnahmesituation wie dieser jedoch möglich und hilfreich, das Fernseh- und Computerpensum zu erhöhen. Dabei sollte es nicht nur ums Zocken und Glotzen gehen. Es gibt mittlerweile zahlreiche Lernplattformen im Web und Wissenssendungen im Fernsehen, die zur lehrreichen Abwechslung der Kinder und der Entlastung der Eltern beitragen. So z.B. Planet Schule:

7. Selbstdisziplin und Rituale

Sie haben Ihren inneren Schweinehund mal wieder nicht im Griff oder die Zeitdiebe Facebook, Instagram und Youtube haben zugeschlagen? Das können Sie ganz einfach vermeiden, indem Sie bestimmte Rituale in Ihrem Alltag einführen. Das fängt schon bei der Kleidungswahl morgens an. Anstatt sich in Jogginghose auf die Couch zu legen, sollten Sie sich ganz normal für die Arbeit kleiden. So sind Sie vom Kopf her direkt im Arbeitsmodus. Und nach dem Feierabend können Sie wieder Ihre Freizeitkleidung anlegen und in den Relax-Modus umschalten. In dem sind dann auch die Zeitdiebe wieder erlaubt. Wem ein totales Verbot der Zeitdiebe während der Arbeit zu weit geht, der kann probieren diese immer erst nach einer erledigten Aufgabe zu nutzen. Powerpoint-Folien überarbeitet — jetzt ist kurz Zeit für ein YouTube-Video.

Das gleiche gilt natürlich für Ihre Kinder. Erst die Arbeit und dann der Lohn. Mit Aussicht auf einen Spielplatzbesuch oder ein Eis, sind so manche Hausaufgaben schnell erledigt.

8. Unterschiedliche Kommunikationsmittel

Trotz zahlreicher Tipps geht es vielen so, dass sie abends die Arbeit mit ins Bett nehmen. Gut möglich, dass das an den Push-Nachrichten auf dem Handy mit Geschäftsmails liegt oder weil gar der Laptop mit ins Bett genommen wird. Ein absolutes No-Go. Irgendwann ist auch mal Zeit abzuschalten und zwar spätestens im Bett. Deshalb Push-Nachrichten ausschalten, das Laptop am Arbeitsplatz stehen lassen oder unterschiedliche Kommunikationsmittel für Freizeit und Beruf verwenden.

9. Plan für den Feierabend und Familienunternehmungen

Was für die Kinder die Aussicht auf ein Eis ist, kann für Sie die Aussicht auf den Feierabend sein. Endlich mal wieder Freunde treffen, wenn auch nur virtuell, quatschen, spielen und vielleicht das ein oder andere Gläschen Wein trinken. So geht die Arbeit tagsüber oft viel schneller rum.

Es geht auch einfach darum, dass Sie für sich und Ihre Kinder im monotonen Pandemie-Alltag Highlights setzen. Eben Freunde treffen, Wanderungen, Spielplatzbesuche oder der Familienspieleabend am Wochenende.

10. Selbstachtung und Hilfe

Der Alltag zwischen dem Firmenmeeting und den Matheaufgaben kann mitunter sehr stressig sein. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Sie in sich rein hören. Irgendwann sind die Batterien einfach leer oder Sie wissen keinen Rat mehr. Dann ist es wichtig sich Hilfe zu holen. Von Experten, die mittlerweile zahlreiche Tutorials im Internet anbieten, den Großeltern, Freunden oder Kollegen.

Dass Home-Office und Home-Schooling eine große Herausforderung ist, zeigt der Erfahrungsbericht zweier Familien im SWR Fernsehen.