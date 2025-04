Re-Start (5/6)

per Mail teilen

Der Nürburgring hat einen neuen liquiden Investor und seine große Krise tatsächlich überwunden. Er erfindet sich neu – die Formel 1 spielt dabei allerdings erst einmal keine Rolle mehr.

Für die Menschen am Ring scheint das jedoch zweitrangig zu sein, gibt es hier doch fast an jedem Wochenende Rennen und Motorsport-Veranstaltungen. Und auch die beliebten Touristenfahrten durch die “Grüne Hölle” spülen Geld in die Kassen.

Du hast Feedback zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail an hoellenrausch@swr.de

