Hier können Sie abstimmen!

Die nachhaltige Initiative "BecherBonus" soll den Bechermüll in Rheinland-Pfalz weniger werden lassen: Cafés, Bäckereien und andere Verkäufer von Heißgetränken können Kundinnen und Kunden, die einen Mehrwegbecher mitbringen, einen Preisnachlass von zehn Cent geben.

Dieses ursprünglich hessische Projekt startet heute in Rheinland-Pfalz und im Saarland. 260 Geschäfte konnte die Mehrweg-Initiative hier gewinnen. Der Anreiz für die Kundinnen und Kunden ist wichtig, denn in Deutschland werden jährlich mehrere Milliarden Einwegbecher weggeschmissen. Allerdings ist laut "Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde" auch auf neue Hygiene-Probleme zu achten: So können Kunden-Becher verschmutzt sein und betriebliche Bereiche verunreinigen.