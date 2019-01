Gesamtspendensumme 2018 Danke für mehr als 2,7 Millionen Euro!

Herzenssache bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern für mehr als 2,7 Millionen Euro, die Kindern und Jugendlichen im Südwesten zugute kommen werden. Allein in diesem Jahr werden damit 19 neue Herzenssache-Projekte in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg und im Saarland umgesetzt.