20 x 3.000 Euro für Dein Projekt! Mach' Deine Herzenssache

Macht das, was Euch in der Arbeit mit Kindern am Herzen liegt. Überzeugt uns von Eurer Idee und Eure Einrichtung erhält einmalig und unbürokratisch 3.000 Euro, um Euer Projekt möglichst schnell zu realisieren.

Einfach den vollständig ausgefüllten Förderantrag "Mach' Deine Herzenssache" mit allen Anlagen bis zum 15. März 2018 per Mail oder per Post an Herzenssache e.V., Am Fort Gonsenheim, 55122 Mainz, info@herzenssache.de