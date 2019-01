Benefizkonzert zugunsten Herzenssache Topstars präsentieren “Musical in Concert” in Stuttgart

Topstars präsentieren “Musical in Concert” in Stuttgart

Gemeinsames Benefizkonzert von Stage Entertainment und der SWR Big Band am 8. April 2019 für Herzenssache e.V.

Singer-Songwriter Philipp Poisel wirkt für Herzenssache bei "Musical in Concert" mit.

Stuttgart, 07. Dezember 2018 – Sie gehören zu den absoluten Topstars der deutschen Musikszene und sind mit ihren Hits Stammgäste in den Playlists der Radiosender: Max Mutzke, Cassandra Steen und Philipp Poisel. Im kommenden Jahr werden sie im Stuttgarter Stage Palladium Theater gemeinsam für ein ganz besonderes Konzerterlebnis auf der Bühne stehen, das es in dieser Form noch nie gegeben hat: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Stuttgarter Musicaltheater präsentieren sie einen Abend lang ihre ganze eigenen Versionen unsterblicher Musical-Songs der letzten 25 Jahre, von „Miss Saigon“, über „Phantom der Oper“ bis Disneys Musical „Aladdin“. Musikalisch unterstützt werden sie dabei von der Big Band des SWR, sowie einigen der beliebtesten Musicaldarsteller. Tickets für dieses exklusive Event sind ab sofort bei den bekannten Vorverkaufsstellen und online erhältlich. Alle Einnahmen aus Ticketverkäufen dieses Konzerts gehen an Herzenssache – die Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank.