Nick ist Wanderschäfer. Mit nur 19 Jahren ist er verantwortlich für 700 Schafe. Gemeinsam zieht er mit ihnen vom Westerwald bis in den Taunus und sorgt dafür, dass die Schafe sicher ankommen und genug zu essen bekommen.

Wanderschäfer ist für Nick ein Traumberuf. Bereits als Kind wusste er, dass er mehr mit den Tieren zu tun haben möchte. Sein Vater hielt ein paar Schaf und als Nick von ihm ein kleines Lamm geschenkt bekommen hat, war es um ihn geschehen.

Mein Leben ist hier draußen, ob das kalt ist oder nicht. Wichtig ist, dass es den Schafen gut geht.

Das Leben als Wanderschäfer bringt viele Herausforderungen

Bei einem Schäfer aus dem Taunus macht Nick seine Ausbildung und wird im Anschluss direkt übernommen. Für Nick war von Anfang an klar, dass er als Wanderschäfer durch die Gegend ziehen will. Ein Beruf mit viel Verantwortung, denn die Schafe kommen schnell in gefährliche Situationen. „Das ist manchmal sehr gefährlich, wenn da so eine Ecke kommt, da muss man aufpassen das die sich nicht im Gebüsch totdrücken.“

Lange Arbeitstage und körperliche Arbeit sind der Alltag. Zwölf bis vierzehn Stunden Tage sind keine Seltenheit. Manchmal arbeitet er auch sieben Tage die Woche. Nick läuft nicht nur weite Strecken, sondern muss auch jeden Tag einen Zaun auf- und abbauen, wodurch die Schafe über Nacht geschützt sind. „Wenn Sie Schäfer sind und das in Ihnen drinsteckt, dann denken Sie Tag und Nacht nur an Ihre Schafe.“

Nick wünscht sich eine eigene Herde

Nick kann sich keinen schöneren Beruf vorstellen. Das Wichtigste für ihn: Dass es den Schafen gut geht. Seine eigenen Bedürfnisse stellt er hinten an. Freitagabend ausgehen? Fehlanzeige. Nick ist froh, wenn er am Wochenende mal länger schlafen kann. Er richtet sich nach den Bedürfnissen der Schafe, deshalb weiß Nick auch nie so genau, wann er irgendwo ankommt. Er zieht mit ihnen vom hohen Westerwald bin in den Taunus, immer auf der Suche nach Wiesen und Feldern, auf denen es etwas zu fressen gibt.

Da wo es den Schafen gefällt, da sind wir. Und wenn es denen nicht gefällt. Da laufen wir eben weiter.

Seine Zukunftsperspektive: Eine eigene Herde. Die Aussichten dafür sind gut, sein Chef kann sich gut vorstellen, dass Nick in einigen Jahren seine Herde übernimmt.