Erinnert ihr euch noch an unseren Beitrag über Dilber, die ihr Kopftuch abgelegt hat? In den Kommentaren meldete sich damals Hatice bei uns. Sie schrieb, dass sie gerne ihre Sicht zum Thema Kopftuch erzählen möchte. Wir haben sie im Westerwald besucht.

Hatice ist in einem liberalen Haushalt aufgewachsen. Sie musste nie ein Kopftuch tragen und ging als Muslima auf ein evangelisches Gymnasium. Der christliche Religionsunterricht war für sie der Anlass, sich auch mehr mit ihrem eigenen Glauben, dem Islam, zu beschäftigen. Mit 15 Jahren entschied sie sich dann dafür, das Kopftuch zu tragen. In der Schule reagierten manche Eltern kritisch, in ihrem Freundeskreis wurde sie ohne Probleme akzeptiert.

Das Kopftuch ist für sie ein Zeichen der Selbstbestimmung und der Freiheit. Mit ihm entscheide sie selbst, was andere sehen und was nicht. Der Sinn davon sei außerdem, dass es den Fokus auf die inneren Werte lege, indem äußere Merkmale bedeckt werden. Doch wichtig ist Hatice, dass das jede Frau selbst entscheidet.

„Es ist ein Gebot Gottes, doch der liebe Gott hat uns auch den freien Willen gegeben. Ich entscheide, was ich zeige und was nicht."

Inzwischen ist Hatice 22 Jahre alt und Jura-Studentin. Bereut hat sie ihre Entscheidung nie. Obwohl sie mit deutlichen Einschränkungen ihrer Berufswahl einhergeht, denn Richterin kann sie mit Kopftuch derzeit nicht werden.

Ihr Wunsch ist, dass Vorurteile gegen „Hijabis“, also Frauen, die Kopftuch tragen, abnehmen. Das sei nur durch Bildung und Dialog möglich.

„Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Menschen mit Frauen mit Kopftuch öfter sprechen würden und den Austausch hätten, dass diese Vorurteile so, so viel weniger wären. Mein Freundeskreis damals, auf dem evangelischen Gymnasium, die hatten keine Vorurteile mehr.“

