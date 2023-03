"Ich sorge dafür, dass die Mitarbeiter sich hier wohlfühlen und ein gutes Betriebsklima herrscht." (Désirée, 61, Happiness-Officer bei einer IT-Firma in Montabaur) SWR

“Wir brauchen alle ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine Verbundenheit, trotz Remote Arbeiten. Wir müssen ein Miteinander schaffen und dadurch eine Verbindung."

Seit vergangenen Sommer ist Désirée festangestellte Glücksmanagerin und sehr „happy“ mit ihrem neuen Job. Vorher hat sie als selbstständiger Coach gearbeitet. Dank ihrer Weiterbildung in „integrierter lösungsorientierter Psychologie“, soll jetzt die Mitarbeitenden glücklicher machen.

„Diese Ausbildung hat mir ganz viele wertvolle Methoden an die Hand gegeben, um Mitarbeitern das Leben zu erleichtern. Und das Wohlbefinden ist ein ganz wichtiger Faktor. Hilfestellung leisten nicht im Sinne von ‚Ich weiß es besser‘, sondern ‚Wie funktionierst du und was ist für dich der ganz individuelle Lösungsweg aus einer bestimmten Situation heraus.‘“

Das Ziel: Arbeit mit Wohlfühlklima

Mehr Produktivität durch ein Wohlfühlklima in der Firma. Einmal im Monat sitzen alle Mitarbeitenden auf Kosten der Geschäftsführung beim Mittagessen zusammen, während ein Kollege oder eine Kollegin über ein Thema referiert. In Zeiten von Homeoffice wichtiger denn je.

In diesem Konzept der Firma, ist Désirée in ihrer Funktion als Happiness-Officer ein ganz wichtiger Baustein, denn Fachkräfte sind in der IT-Branche heiß begehrt. Und so ist sie auch von Anfang an dabei, schon beim Bewerbungsgespräch lernen die neuen Job-Suchenden Désirée kennen.