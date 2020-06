per Mail teilen

Dirk Fricke liebt es, Illusionen zu erzeugen. Der Westerwälder Fotograf inszeniert Miniatur-Figuren in einer Kulisse aus Obst und Gemüse auf so originelle Weise, dass man in eine andere Welt versetzt wird.

„Mich fasziniert daran, dass ich fast jede Situation im kleinen Mini-Studio nachstellen kann und irgendwie verrückt und verdreht darstellen kann.“

Fotografieren ist Dirks Leidenschaft seit er 14 Jahre alt ist. Doch anders als beim Shooting mit echten Menschen ist bei seinen Miniaturmotiven vor allem eines gefragt: eine ruhige Hand. Seit drei Jahren widmet sich der 49-Jährige diesem speziellen Hobby. Seine Ideen skizziert er dabei zunächst mit Block und Stift.

„Es ist eigentlich der Moment, der Gedanke, der einem im Moment durch den Kopf schießt. Der wird dann schnell aufgezeichnet und skizziert, um es nachher umzusetzen.“

Im Hauptberuf ist der 49-jährige Vertriebler. Nach Feierabend wird er dann kreativ. Mit viel Fingerspitzengefühl baut er die Szenerie aus Lebensmitteln. Aber erst wenn die passenden Figuren hinzukommen, werden die Größenunterschiede sichtbar und das Motiv entfaltet seine Wirkung.