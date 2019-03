Kampfsport mit Down-Syndrom? Für Colin kein Problem!

per Mail teilen

Colin Klein wurde, am 21.3.2019, 15 Jahre alt. Die Zahlen „Drei“ und „Einundzwanzig“ haben auch medizinisch eine besondere Bedeutung - die Rede ist von Trisomie 21 und daher ist der 21. März der Welt-Down-Syndrom-Tag.

Manche Betroffene haben im Alltag erhebliche Einschränkungen, andere können normal in die Schule gehen, auch anspruchsvolle Berufe erlernen oder Sport machen - so wie Colin Klein. Den gelb-orangenen Gürtel, den er trägt, gab es nicht geschenkt. Trainer Florian Knautz ist sehr stolz auf ihn. Inklusion verlangt bestimmt mehr Engagement, aber am Ende gewinnen alle.