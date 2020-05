Verschwörungstheorien in Zeiten von Corona und wie man am Besten darauf reagiert

Corona gibt es nicht. Deutschland ist kein souveräner Staat und Tauben sind eigentlich Überwachungsdrohnen. Das sind nur einige Verschwörungsmythen, die auch gerade in Zeiten von Corona wieder Aufwind bekommen. Doch wie sollte man auf so was reagieren? Désirée aus Stuttgart und ihre Kollegin Carla haben sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt.