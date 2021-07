Ich versuche über Smalltalk mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen und so zu erfahren, was sie gerade beschäftigt. Was passiert auf Instagram und in den Nachrichten? Was ist im Freundeskreis los? Gibt es Stress mit den Eltern? Wie läuft’s in der Schule? Es muss nicht immer gleich zwingend ein Problem da sein.