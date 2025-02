Als gelernter Schweißer arbeitete Eberhard, heute 81, früher an Öl-Pipelines. In seiner Rente findet er nicht zur Ruhe und erneuert seit nun zehn Jahren Brücken für Oberdorf.

Das ist mein Hobby, ich schraub’ da gerne, und neuestens bin ich auch zum Brückenbauen gekommen, wie die Jungfrau zum Kind, das war nicht beabsichtigt, aber jetzt mache ich das halt auch.

Einmal Schweißer, immer Schweißer

„Dass er nichts macht, das gibt’s nicht.” So beschreibt Eberhards Partnerin Edeltraud ihren Liebsten. Der gebürtige Oberdorfer kommt trotz Rente nicht zur Ruhe und findet immer eine Aufgabe. Eines seiner Hobbies: Das Reparieren und Basteln an alten Motorrollern und Autos. Eberhard ist gelernter Schweißer. Früher hat er an Öl-Pipelines gearbeitet, war beruflich in Tunesien und Griechenland. Auch heute hat er noch viel Freude an immer neuen Schweiß-Projekten.

Unverhofft kommt oft

Vor circa zehn Jahren beobachtet Eberhard zufällig, wie sich der damalige Bürgermeister mit dem Ortsvorsteher in der Nähe seines Hauses über den Neubau einer alten Betonbrücke beraten. Eberhard macht den Einwand, ob eine schmiedeeiserne Brücke nicht viel schöner sei – und wird sogleich mit dem Neubau der Brücke beauftragt.

Mittlerweile steht sein fünftes Brücken-Projekt an. Dabei stellt die Kommune jedes Mal die Materialien, um den Rest kümmert sich Eberhard. „Ganz in jungen Jahren war ich nicht so verrückt”, sagt Eberhard mit einem Schmunzeln über sein Engagement, seinen Heimatort zu verschönern. „Ich bin unsagbar dankbar”, sagt auch der ehemalige Ortsvorsteher Martin Stempfle. „Oberdorf würde ohne ihn nicht so schön aussehen.”

Eberhard, der Brückenbauer von Bopfingen