Hündin Sally ist besonders. Das weiß ihr Herrchen Oliver aus Beiningen schon länger. Jetzt hat sie mit ihrem guten Riecher sogar einen 90-jährigen dementen Mann gerettet.

Erst mal war es ein kleiner Schreck morgens um 6:30 Uhr: zwei Polizisten vor der Haustür. Wir wussten ja nicht, was passiert ist.

Beim Gassi Gehen wahrscheinlich das Leben gerettet

An einem Morgen im vergangenen Dezember rettet Hündin Sally einem 90-Jährigen aus Blaubeuren-Beiningen womöglich das Leben. Oliver ist gerade mit Sally Gassi, auf dem Feld am Ortsrand. Auf einmal verhält sich Sally komisch. „Sie hat sich in die Wiese reingelegt, hat gejammert, gewinselt – Geräusche von sich gegeben, die habe ich sonst gar nicht gekannt”, erinnert sich Oliver. An der Leine hat er eine kleine Taschenlampe und versucht in Dunkelheit und Nebel etwas zu erkennen. Doch er sieht nichts. Sally will trotzdem nicht weiterlaufen. „Und dann ist irgendwann ein Mann aus dem Feld rausgelaufen.”

Im Winter nur mit einem Schlafanzug im Freien unterwegs – Anzeichen für Demenz?

Oliver merkt schnell, dass der alte Mann verwirrt ist – bei der Eiseskälte trägt er nur einen Schlafanzug und Socken. Oliver gibt ihm seine Jacke, nimmt ihn mit zu sich nach Hause und alarmiert Polizei und Rettungsdienst. Der 90-Jährige ist dement und lebt in Beiningen. Die Polizei informiert seinen Neffen Klaus. Nach einem kurzen Schreck kommt Klaus mit zu Oliver und holt seinen Onkel dort ab. Dieser hat die gefährliche Situation gut überstanden, erzählt Klaus. Er könne sich aber nicht mehr daran erinnern.

Sally merkt, dass Oliver Kopfschmerzen bekommt, bevor er es selbst spürt – dadurch kann sie ihm helfen

Von Sallys besonderem Spürsinn profitiert auch Herrchen Oliver. Er leidet unter Cluster-Kopfschmerzen, bis zu fünf Mal am Tag kommen die Attacken, sogar nachts. Manchmal führen sie bis zur Ohnmacht. Aber seit einiger Zeit warnt ihn Sally vor den Attacken. Sie springt ihm auf den Bauch. Dann kann er sofort seine Maske aufsetzen und reinen Sauerstoff atmen. Das stoppt bei Oliver die Attacken oder mindert sie zumindest ab.

Teure Ausbildung zum Assistenzhund

Deshalb will Oliver Sally jetzt zur Assistenzhündin ausbilden lassen, damit sie ihm noch besser helfen kann.

Hündin Sally rettet Demenzkranken