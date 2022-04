Franziska rettet Legehennen SWR

„Ich weiß nicht, ob die Menschen zu wenig über Legebatterien wissen oder ob das ein Schutzmechanismus ist, weil man sich einfach nicht damit befassen möchte. Aber es geht schließlich nicht um einen selber, sondern um andere Lebewesen, die darunter leiden.“ (Franziska, Hühnerretterin aus Ulm)

Franziska rettet und vermittelt Hühner aus Legebetrieben. Die Hühner werden speziell dazu gezüchtet, möglichst viele Eier innerhalb eines kurzen Zeitraumes zu legen. Wenn Franzi die Tiere rettet, sind sie zwischen 12 und 15 Monate alt und damit „für die Landwirte nicht mehr produktiv genug. Und da die ganzen Nährstoffe, die sie aufnehmen, direkt ins Ei gehen, sind die Tiere sehr dünn und eigentlich auch für die Fleischverarbeitung nicht rentabel. Sie landen eher in Hundefutter oder Suppenbrühwürfeln. Der Landwirt hat mit der Schlachtung ein Nullgeschäft.”

Ehrenamtliches Engagement

Also übernehmen Franziska und der Verein „Rettet das Huhn” ab diesem Zeitpunkt die Tiere. Sie werden an Privatpersonen vermittelt, die einen Schutzvertrag unterschreiben müssen. „Da wir Hühner kostenfrei abgeben, haben wir auch die Gefahr, dass Personen die Tiere nur möchten, um sie billig zu Suppenhühnern zu verarbeiten. Aber ich versuche, in den Vorgesprächen rauszuhören, was die Absichten bei den Abnehmern sind, damit ich die Hühner auch guten Gewissens abgeben kann.“

Kampf gegen Windmühlen?

In Deutschlands gibt’s es etwa 50 Millionen Legehennen – ein Kampf gegen Windmühlen? „Rational ist es definitiv ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wenn ich einen Abnehmer habe und der hat die Hühner zu Hause, dann werden Nachbarn auf die Hühner aufmerksam und neugierig. So zieht das immer größere Kreise: Das Interesse an unserer Arbeit wächst, die Leute fangen an, den Hühnern mehr Beachtung zu schenken. Und das ist der größere Hebel unserer Arbeit: Dass die Menschen mitbekommen, was in den Legebatterien passiert und was für Charaktere diese Hühner haben. Dass das eben nicht nur Maschinen zum Eierlegen sind.“