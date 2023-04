Tina aus Reutlingen ist Weltmeisterin im Backen. Sie liebt ihr Handwerk und die Möglichkeit, dabei maximal kreativ zu sein. Doch bei ihren Kreationen darf sie den Geschmack ihrer Kundschaft nicht außer Acht lassen.

Man kann so kreativ sein in diesem Beruf. Das Tolle daran: Man stellt etwas zu essen her.

Tina backt mit Leidenschaft und Kreativität. Darin ist sie so gut, dass sie im vergangenen Jahr Weltmeisterin der Jungbäcker wurde. „Waldspaziergang“ heißt die Kreation, mit der sie gewonnen hat. Der lila Teig enthält Blaubeeren, Pilze und Kastanien. Mit ausgefallenen Kreationen wie diesen will Tina frischen Wind in das Bäckerhandwerk bringen.

Moderne und Tradition im Bäckerhandwerk

Doch sie weiß: „Die Leute lieben ihre Traditionen.“ Tina arbeitet als Gesellin in einer Reutlinger Backstube. Dort ist es wichtig, die Ware auch an die Kundschaft anzupassen. Daher versucht sie, beim Backen traditionelle und moderne Elemente zu kombinieren. Mit Erfolg:

Wie Menschen sich über Gebäck freuen und was man damit in anderen auslöst, ist richtig toll.

Bloß keinen Bürojob

Diesen Ansporn braucht es, denn der Alltag der Bäckerin ist alles andere als entspannt: „Es ist anstrengend, nachts aufzustehen und dann zu arbeiten. Dazu kommt, dass man den ganzen Tag mit den Händen arbeitet.“ Ein klassischer Bürojob kommt für Tina dennoch nicht in Frage. Dafür schätzt sie es zu sehr, ein Endprodukt ihrer Arbeit in den Händen zu halten.

Nach ihrem Erfolg bei der Weltmeisterschaft will sich Tina nun um den Nachwuchs in der eigenen Branche kümmern. In ihrer alten Berufsschule gibt sie ihr Wissen an angehende Bäckerinnen und Bäcker weiter. „Ich will zeigen, was man mit dem Titel machen kann und was man aus sich herausholen kann.“