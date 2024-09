Lotte aus Hildritzhausen ist Schneiderin und liebt Tiere über alles – auch über den Tod hinaus. In ihrem Nebenberuf als Tierpräparatorin macht sie aus verstorbenen Tieren Andenken. Lotte hat SWR Heimat Reporter Stefan zu ihrem ungewöhnlichen Nebenjob mitgenommen. Was Stefan bei der Präparation einer toten Ratte alles gelernt hat und was Lotte an der Arbeit mit toten Tieren fasziniert, erfährst du im Selbstversuch-Video.