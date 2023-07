Die ganze Sammlung hat Dimensionen erreicht, die wohl keiner selbst in seiner Wohnung haben möchte.

Ich habe noch nie gearbeitet

„Wer seinen Beruf liebt, braucht ein Leben lang nicht zu arbeiten. Ich habe nie arbeiten müssen. Es war immer Hobby”, erklärt der 80-Jährige. Als kleiner Junge fand Holger seinen ersten stacheligen Freund. Heute blickt er in seinen Gewächshäusern auf sein Lebenswerk. Über 100.000 Besucher haben bereits seine Kakteenfarm in Horb am Neckar besucht. Sie reisen dafür von weit her an. Holger teilt mit allen großzügig seine Weisheiten.

Mit der richtigen Unterstützung geht alles!

Holgers außergewöhnliches Hobby ist nicht ganz ungefährlich. Er hatte bereits einen Ast voller Stacheln im Kreuz, den seine Ehefrau mit einer Mistgabel entfernen musste. „Es war ein nachhaltiges Erlebnis. Meine Frau musste es mit einer Mistgabel mit einem Ruck rausziehen“, erinnert sich der Kakteenliebhaber. Seine Liebe zu seinen Kakteen hat Holger dadurch nicht verloren. Holger ist davon überzeugt, dass er ohne die Geduld seiner Frau es nicht geschafft hätte, so viele Kakteen großziehen. Sie sei seine größte Unterstützung.

Kakteen in einem Museum

Ans Aufhören denkt der 80-Jährige noch lange nicht, aber einen Nachfolger oder Nachfolgerin für seine Kakteen wünscht er sich schon. „Ich habe die Hoffnung, dass irgendjemand einmal die Möglichkeit hat, die Kakteen in einer Art Museum auszustellen.”

Was braucht der Kaktus, um zu gedeihen?



Einen Tipp hat der 80-Jährige an alle Kakteenfans: „Um Kakteen gut pflegen zu können, muss man erstmal wissen, wie diese heißen und wenn man weiß, wie sie heißen, dann weiß man auch, was diese brauchen.” Es sei ein wenig, wie mit dem Nachwuchs. Es brauche viel Zeit, Geduld und Verständnis und Früchte trage es dann auf lange Sicht.