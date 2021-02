Jessica aus Bitz ist Model und arbeitet weltweit. Bei ihrer Familie im Zollernalbkreis findet sie aber immer Halt, wenn ihr das Business zu viel wird.

Fürs Modeln braucht man ein Teil Glück, ein Teil Können und noch ein bisschen Sternenstaub obendrauf. Jessica, 24, Model

Jessica Fuhrmann ist eine Erscheinung. Allein wegen ihrer Größe von 1,80 Meter zieht sie alle Blicke auf sich.

"Über ein Event in Metzingen kam ich zum Modeln. Ich habe da spontan an einem offenen Casting teilgenommen und den zweiten Platz belegt. Dadurch habe ich das Modeln kennengelernt und Blut geleckt." Doch erst nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung zur Modeschneiderin beginnt sie, Vollzeit zu modeln.

Später Start im Model-Business

Das ist nun über zwei Jahre her. "Im Modelbusiness ist das ein recht später Start – aber das war gut so. Ich wollte erst eine Ausbildung in der Tasche haben und dann loslegen." Jessica grinst.

Schließlich hat sie gut reden, denn ihre Modelkarriere ging trotz des späten Starts gleich steil bergauf.

Mir ist es recht schnell gelungen, als Model weit zu kommen. Dazu muss man aber Glück haben. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, die richtigen Leute kennenlernen, die müssen gut gelaunt sein und dich auswählen. Das hat bei mir direkt am Anfang alles gepasst.

Jessica startet schnell bei Victoria Beckham durch

In London habe ich gleich angefangen, bei Victoria Beckham zu arbeiten und für sie die Looks zu machen. Sie wollte mich für die Kollektion und den Laufsteg in New York haben. Dazu haben aber alle Komponenten richtig zusammenspielen müssen – und das hat es bei mir.

Natürlich gab es auch Rückschläge – aber wenn es Jessica schlecht geht, hat sie immer ihren Papa, der sie unterstützt und für sie da ist.