Dass es im Jahr 2022 keine klassischen Männer- oder Frauenjobs mehr gibt, ist eigentlich klar. Trotzdem bekommt Malerin und Lackiererin Jessica aus Balingen immer wieder blöde Sprüche zu hören, wenn sie auf der Baustelle arbeitet.

Ich arbeite immer so, als wäre es meine eigene Baustelle.

Traumjob im Handwerk

Jessica ist mit Leib und Seele Malerin und Lackiererin. „Ich arbeite jetzt bald 15 Jahre lang auf dem Bau und mach das verdammt gern“, sagt Jessica. Schon als junges Mädchen sei das absehbar gewesen: „Wenn meine Mutter mal weg war und dann wieder nach Hause kam, war mein Zimmer schon wieder gestrichen. Ich glaube, das wurde mir irgendwie in die Wiege gelegt.“

In der 8. Klasse hat Jessica in den Ferien als Malerin gejobbt und dort direkt nach der Schule ihre Ausbildung gemacht. „Das ist mein Traumjob. Mir macht es Spaß, am Abend zu sehen, was man geschafft hat“, schwärmt sie.

Wenige Frauen auf dem Bau

Das Handwerk sei aber immer noch eine Männerdomäne: „Es gibt nicht so viele Frauen auf dem Bau, denn das ist ja auch körperlich anstrengend. Wir waren in der Berufsschule zu sechst in der Klasse, zwei sind jetzt übriggeblieben. Es ist nicht einfach. Man arbeitet sehr oft mit Männern zusammen und muss da mit einigem klarkommen.“ Dumme Sprüche musste sich Jessica durchaus schon anhören: „In meiner Ausbildung waren wir in einem Gefängnis und haben gemalert. Und wenn dann die Häftlinge aus dem Fenster rausschauen und schreien ‚Hey, die kann bestimmt gut mit dem Pinsel umgehen‘, muss man schon schlucken.“

Mit Klischees aufräumen

Fragt man Jessica nach den Vorteilen als Frau auf dem Bau, findet sie einige. „Wenn ich zu Kunden gehe und die sehen, da kommt eine Frau – das nehmen die besser an als einen alten, lumpigen Mann, der noch im Stehen pinkelt“, lacht sie.