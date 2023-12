Daniel aus Aldingen wurde mit Trisomie 21 geboren und lebte bis vor kurzem noch bei seinen Eltern. Mit Ende 20 ist er von Zuhause ausgezogen und will ein selbstständiges Leben führen.

Ausziehen ist für mich sehr wichtig, weil ich selbstständig werden will. Das ist mein Ziel.

Daniels erste eigene Wohnung



Daniel aus Aldingen ist dieses Jahr das erste Mal von Zuhause ausgezogen. Er wohnt jetzt in einer inklusiven WG zusammen mit Sam, Maja, Michael und Erik. Der Wunsch auszuziehen, kam von Daniel. „Ich wollte ausziehen. Ich wollte selbstständig werden”, erklärt er.

Alltag in der WG

Bei seinem Umzug in die WG haben ihn seine Eltern unterstützt. „Also der Umzug allgemein war schon anstrengend. Und die Kisten waren sack schwer. Dann, als ich hier war, in der WG, musste ich aufräumen, natürlich. Dann mein Bett aufbauen, dann noch den Schrank und den Schreibtisch.” Heute ist Daniel im WG-Alltag angekommen und übernimmt Aufgaben im Haushalt: „Ich muss die Spülmaschine ausräumen, dann muss ich die Wäsche waschen. Und ich muss nebenher kochen. Ich koche gerne Linsen und Spätzle.” Er fühlt sich wohl: „Am besten gefällt mir das Ganze allgemein.” Was ihn aber manchmal nervt ist, „dass niemand sein Geschirr aufräumt”, erzählt er lachend.

Liebe zum Sport

Daniels eigenes Zimmer spiegelt seine Leidenschaft wider: Sport. „Ich mache sehr gerne Judo und spiele gerne Fußball. Beim Sport braucht man Ehrgeiz und Leidenschaft. Das braucht man im Leben.”

Doku-Reihe: "Down the Road"

Mehr über Daniel erfährst du in der ARD-Mediathek in der zweiten Staffel von „Down the Road”

Daniel ist Teilnehmer bei "Down the Road"

Daniel, 29 Jahre