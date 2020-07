per Mail teilen

Axel aus Balingen ist mehrfacher Deutscher Meister, Europameister und Vizeweltmeister im Einrad-Fahren. Wenn er seine Tricks im Skatepark zeigt, kommt das nicht bei jedem gut an. Doch Axel überrascht sie alle.

„Einradfahren ist für mich so normal geworden wie laufen.“ Axel, 47, aus Balingen

Axel aus Balingen fährt jeden Tag mit dem Einrad zur Arbeit. Hin und zurück sind das rund 20 Kilometer. Die fährt er auch im Winter, Schnee ist für ihn keine Ausrede.

„Mit dem Einrad geht’s fast besser als zu Fuß."

Vor 15 Jahren wurde Axels Leidenschaft für sein ungewöhnliches Hobby geweckt: „Ich war mit dem Fahrrad in Österreich im Urlaub und bin dort einen Berg runtergefahren, als mir einer auf dem Einrad entgegenkam. Ich fragte ihn, ob ich mal draufsitzen kann. Am nächsten Tag habe ich mir direkt eins gekauft. Und seither bin ich dabei.“

Ein wahrer Champion

Heute ist Axel mehrfacher Deutscher Meister, Europameister und Vizeweltmeister. Doch der Erfolg ist nicht sein Antrieb. „Ich weiß nicht mal, wo die Medaillen sind. Die Weltmeisterschaftsmedaille liegt sicher noch irgendwo rum. Aber die anderen? Ich meine: Was macht man mit denen? Ins Wohnzimmer hängen und sagen: ‚Schaut mal, was für ein toller Typ ich bin?‘ Ich weiß auch so, dass ich ein toller Typ bin“, sagt Axel und lacht.