"Leeeza" spüren in ihrer Musik die Freiheit

Die dreiköpfige Band "Leeeza" arbeitet gerade an ihrem ersten Album. Die Bandmitglieder möchten mit ihrer Musik Mut machen.

"Egal wo du herkommst: Nimm ein Musikinstrument in die Hand und spiel. Jeder wird dich verstehen. Musik spricht nur eine Sprache."

Die Botschaft hinter "Life's good"

"Mein Freund Simon hat den Song geschrieben", sagt Lisa, Sängerin von Leeeza. "Ja, ich bin der Songwriter", bestätigt Simon: "'Life's good' hab ich auf Teneriffa geschrieben. Im Urlaub fällt einem die Aussage leicht. Ich erlebe die Geschichten nicht immer selbst. Die Stimmung reicht mir, um inspiriert zu werden. Bei diesem Song geht’s um zwei Sichtweisen. Der eine ist down. Der andere macht Mut und sagt: 'Hey, lad die Probleme bei mir ab und sei frei'."

Sie wollen sich frei fühlen

Auf die Frage, was Freiheit bedeutet, haben alle drei Bandmitglieder eine Antwort. Drummer Fabian sagt: "Freiheit heißt für mich, dass ich das machen kann, was ich will." Frontfrau Lisa findet ihre Freiheit in der Musik: "Das ist für mich ein Rückzugsort aus dem Alltag, meine Gefühle bekommen die Oberhand. Das fühlt sich frei an."

"Wenn du bei niemandem in der Schuld stehst, dann kannst du dich frei bewegen."

"Die Mönche zum Beispiel versuchen bei ihrer Meditation nichts zu denken, das ist normal unmöglich. Wenn ich auf der Bühne stehe, schaffe ich es im Ansatz. Das ist ein Moment der totalen Freiheit."