Man braucht oft jemanden an der Seite, der einen ein bisschen zieht, da rausholt.

Jonas weiß genau, wovon er spricht. Früher kämpfte er mit Übergewicht und einem Sprachfehler. Er fühlte sich oft unsicher und war eher zurückhaltend. Doch heute sieht sein Leben ganz anders aus. Jonas hat nicht nur seinen Traumjob als Tätowierer gefunden, sondern auch seine Traumfreundin. Außerdem ist er stolzer Patchwork-Papa von zwei Kindern.

Ein Selbstporträt verändert sein Leben

Sein Weg dorthin begann mit einem einzigen Bewerbungsbild. Als Jonas sich in dem Tattoo-Studio bewarb, in dem er heute arbeitet, wollte er nicht einfach nur „ein“ Bild abgeben – es sollte vielmehr etwas Besonderes sein. So zeichnete er die Inhaberin des Studios selbst. „Ich dachte, wenn ich ihr ´ne Zeichnung gebe, dann ist das natürlich was, was ein bisschen mehr imponiert, wenn ich auch ein Bild von ihr selbst dann einfach nehme, wie wenn ich einfach nur ein fremdes Bild zeichne.“

Diese Zeichnung veränderte sein komplettes Leben. Heute sind die beiden ein Paar und wohnen zusammen. Seine Partnerin hat ihn dazu ermutigt, selbstbewusster zu werden, mehr aus sich herauszukommen und an sich zu glauben.