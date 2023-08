Als Stefan den Sänger Kevin zum ersten Mal sieht, ist es um ihn geschehen. Mit diesem Mann kann er sich genau das Leben vorstellen, nach dem er sich schon lange sehnt. Heute sind die beiden glücklich verheiratet.

Das war ein Gefühl, das hatte ich vorher noch nie, als er auf der Bühne stand.

Verliebt in einen Mann

33 Jahre lang ist Stefan mit einer Frau verheiratet. Auch wenn es eine schöne Zeit war, sehnt er sich nach einem anderen Leben. Schließlich folgt die Trennung. Ein paar Jahre später trifft er auf einem Geburtstag Kevin, der für die Gäste singt. Stefan spürt: „Das ist das Richtige. Das ist genau, wie ich leben will. Ich habe mir sofort überlegt, wie ich an ihn rankommen kann.“ Auch Kevin bemerkt Stefan im Publikum: „Er hat mich total ernst angestarrt. Doch am Ende meines Auftritts hatte er Tränen in den Augen“. An der Bar lernen sich die beiden besser kennen und drei Jahre später heiraten sie.

Kirchliche Trauung möglich?

Neben der standesamtlichen Trauung wollen beide eine spirituelle Hochzeit feiern. Kevin erklärt: „Uns war es wichtig spirituell zu heiraten, um Gottes Segen zu holen.“ In der katholischen Kirche sind gleichgeschlechtliche Ehen allerdings nach wie vor nicht erlaubt. Daher heiraten sie nicht in einer Kirche, sondern im Freien unter einer Eiche. Getraut werden sie von einem Diakon. „Er hat gleich gesagt, dass vor Gott alle gleich sind. Es war ihm egal, ob er dadurch mit dem Bischof Probleme kriegt“, erzählt Stefan.

Eheglück: Musik verbindet

Heute lebt das Paar in idyllischer Lage in Bad Urach. Gerade die Musik, die sie anfangs zusammengebracht hat, verbindet die beiden nach wie vor. Kevin, der erfolgreicher Musicaldarsteller ist, freut das besonders: „Wir können stundenlang zusammen Musik hören, gehen gerne auf Konzerte oder ins Theater.“ Im Gegenzug zeigt er auch mehr und mehr Interesse für die Industriebranche, in der Stefan als Verbandspräsident tätig ist: „Jetzt liest Kevin auch den Wirtschaftsteil der Zeitung“, lacht Stefan.