Auf dem Fahrrad nach Japan – eine Woche unterwegs mit den Pasta Gorillas

Drei Schwaben, eine verrückte Idee: Julian, Nico und Felix aus Rottenburg-Hailfingen wollen mit dem Fahrrad nach Japan radeln.

Stefan begleitet die drei fahrradverrückten Jungs für gut eine Woche. Im Videotagebuch erfährst du, was er auf der Reise erlebt hat.

Ihr Ziel: Spätestens im Sommer 2020 wollen sie bei den Olympischen Spielen in Tokio ankommen.

Ihr Abenteuer startet am 29. April unter dem Motto "Without a Plan to Japan". Was dieses Motto genau bedeutet, wird unser SWR Heimat Reporter Stefan hautnah miterleben. Nämlich: Ohne Navigationssystem und genauen Routenplan einfach drauflosradeln, Campen in der Wildnis, verrückte Begegnungen und vor allem viel Pasta!

Was müsste auf deine Weltreise unbedingt mit? . „Without a Plan to Japan" – unter dem Motto fahren Felix, Nico und Julian mit dem Rad Richtung Japan. SWR-Heimat-Redakteur Stefan begleitet sie für eine Woche. Sie erzählen uns, was in ihrem Gepäck nicht fehlen durfte.

