Tina Bonin

Ich bin Tina und arbeite als Videojournalistin für SWR Heimat und das YouTube-Format Dorfmenschen. Geboren in Worms, war ich schon immer viel unterwegs: zum Politik-Studium in Mannheim und Bilbao, später dann zwischen Frankfurt und Montenegro. Jetzt immer öfter im schönen Mainz. ❤

Immer im Gepäck: Bilder, Begegnungen und Geschichten. Das ist auch das, was mich privat und beruflich am meisten packt: Menschen und ihre ganz persönliche Geschichte. Die unendliche Vielfalt, wie ein Leben laufen kann: geradeaus, auf Umwegen, mal in die Sackgasse und manchmal mit „Happy End“.

„Ich hab' gelernt der erste Blick täuscht

Und, dass es gut ist, wenn man sich verläuft.“

Genau diese Geschichten erzähle ich bei SWR Heimat und auch bei Dorfmenschen. Und das ist es, warum ich meine Arbeit liebe: Den anderen hören, sehen und seine Geschichte erzählen, damit sie auch andere berührt.

#lovemyjob #doku #rheinhessen #swrheimat #dorfmenschen