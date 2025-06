Justine Schäfer

Heyhey!

Ich bin Justine, alias Jussy, und seit 2023 Redakteurin bei SWR Heimat. Trotz meines Publizistik- und Filmwissenschaftstudiums war mein Werdegang eher ungewöhnlich: Ich habe schon früh meine Liebe für den Journalismus entdeckt, aber immer nebenher in den unterschiedlichsten Bereichen gearbeitet. Egal ob Tanzstudio, Imbiss, Einzelhandel oder Gesundheitsamt – ich habe mich in jeden Job mit Elan reingestürzt. Manche würden sagen, ich könnte mich nicht festlegen. Ich sage: Mich interessiert einfach unfassbar viel.

Wenn ich erzähle, an wie vielen Orten ich schon gewohnt habe, dann reißen die meisten erst mal überrascht die Augen auf – da wirkt es fast ironisch, dass ich Autorin in einer Redaktion bin, die „Heimat“ im Titel hat. Ich habe jedoch gemerkt: Heimat ist für mich kein Ort. Ich finde Heimat in den verschiedenen kleinen Dingen im Alltag, die an jedem Ort sein können: dem prasselnden Regen an einer Fensterscheibe, dem warmen Lächeln der Menschen um mich herum, den vertrauten Dialogen meiner Lieblingsfilme oder dem verstohlenen Knistern meiner Schallplatten. Ich finde Heimat in den Geschichten, die wir täglich auf unserem Kanal erzählen dürfen.

Mich mit den Menschen auseinanderzusetzen, ist das, was ich an unserer Arbeit am meisten liebe. Zuhören und mit kreativen Mitteln authentisch und emotional ihre Geschichten zu erzählen – da spüre ich, ich bin angekommen.

#Rosa #Artsy #HobbyBäckerin #ClassicRockLoverin #Kreuzworträtsel #Tattoos #Katzenkopfhörer #Empathie #SWRHeimat