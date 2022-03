Anja Gottbrath

"Schon echt schön hier." (Anja, Redaktionsassistentin bei SWR Heimat)

Anja ist seit Ende 2016 die Redaktionsassistentin bei SWR Heimat. Die Berge und Hügel der Kesselstadt sind für sie nichts Neues, die begleiten sie schon ihr Leben lang. „Dabei wollte ich immer in einer Stadt leben, in der es flach ist und ein schöner breiter Fluss durchfließt.“ Obwohl im beschaulichen Sauerland aufgewachsen, würde sie sich selbst nicht als Sauerländerin bezeichnen. Heimat ist für sie eher so ein Lebensgefühl.

„Ich bin da zuhause, wo ich mich wohlfühle.“

Gerade wohnt sie in einem großen Haus in einer 8er WG, sitzt am liebsten mit den Mitbewohnern zusammen und knuspert das hauseigene Popcorn. Außerdem mag sie Bäume, schlechte Witze und entdeckt im Milchschaum ihres Kaffees ständig interessante Formationen. Sie schaut auch gern gute Filme und reist auf den langen Zugfahrten zur Familie vorzugsweise im Abteil. Ihr Traum ist es, einmal Requisiten für Filme zu entwerfen oder ein Café zu eröffnen, in dem sie Zeichenkurse anbietet - und Käsekuchen, der geht immer.

