Wir waren in Esslingen unterwegs, um spontan mit Menschen ins Gespräch zu kommen und zu erfahren, was sie aktuell beschäftigt. Bei unserer Zufallsbegegnung haben uns Marco und Sabine ihr Geheimnis für eine erfüllte Beziehung verraten.

Das Paar hat sich vor 30 Jahren am Bodensee kennengelernt. Fünf Jahre später wurde geheiratet, am 11.07.1997. Damit in ihrer Beziehung keine Routine aufkommt, überraschen sie sich seit einigen Jahren am 11. jeden Monats mit einem gemeinsamen Event.

Manchmal gibt es ein paar Tage vorher Tipps und dann ist man am Grübeln. Es ist oft so, dass man erst erfährt, was wir machen, wenn man direkt vor Ort ist und das ist spannend. Das macht so Spaß.

Geheimnis einer glücklichen Ehe

Eine Bekannte inspirierte Sabine zu ihrem monatlichen Event: „Sie hat einen Freund, der ist schon recht alt und seit Ewigkeiten verheiratet. Den hat sie gefragt, warum er immer noch so glücklich ist. Er meinte, dass er und seine Frau jeden Monat einen gemeinsamen Tag haben. Das hat mir so gefallen, dass ich Marco gesagt habe, lass uns das doch auch machen.“

Überraschungen im Kino und im Maisfeld

Seither verbringt das Paar den 11. jeden Monats zu zweit. Mal geht es ins Open-Air-Kino, mal in die Sprungbude. „Zuletzt waren wir im Maisfeld, haben einen Sekt getrunken und Sterne geguckt. Zum krönenden Abschluss haben wir noch eine Sternschnuppe gesehen. Jeder weiß auch, dass er uns am 11. für nichts einplanen darf. Da käme niemand auf die Idee zu sagen: ‚Ich habe Karten fürs Theater, kommt ihr mit?‘. Nein, das ist unser Tag und den lassen wir uns nicht nehmen“, erklärt Marco.

Auch wenn sie schon immer viel gemeinsam unternommen haben, merkt Sabine, dass die gemeinsamen Events die Beziehung bereichern. „Man hat ja so seinen Alltag und seinen Trott. Durch die 11er-Events nimmt man sich aber bewusst Zeit füreinander. Man geht achtsamer mit der Beziehung um. Ich freue mich immer schon auf den 11. des Monats, weil ich weiß, das ist unsere gemeinsame Zeit.“