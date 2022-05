Was macht dich wütend?

Oft hat man eine ganze Menge Wut im Bauch. Wir ärgern uns über den Verkehr, über nerviges Schlangestehen oder unfreundliche Mitmenschen. Zeit, unserem Ärger auch mal Luft zu machen. Wir haben Menschen in Bad Cannstatt gefragt: Was macht dich so richtig wütend?