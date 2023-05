per Mail teilen

Max aus Ludwigsburg und sein Sohn reisen nach dem Tod von Mutter Steffi zwölf Monate mit dem Camper durch Europa.

"Wenn mein Sohn die Mama vermisst, dann sage ich: Ja, das tue ich auch. Und dann erzähle ich ihm von ihr: wie sie so war oder was sie gerne gegessen hat zum Beispiel. Dann reden wir einfach. Das ist unser Weg und unser Prozess."

Bloggen gegen die Trauer

Nach dem Tod seiner Frau Steffi beginnt Berufsschullehrer Max einen Blog zu schreiben, in dem er über sein Leben als junger Witwer und Vater erzählt. „Wenn der Tod wie ein Lehrer in dein Leben tritt, kannst du daran zu Grunde gehen oder schauen, was du daraus lernen kannst.”

Gemeinsame Camper-Tour

Die Herausforderung, mit der eigenen Trauer und der Trauer seines Sohnes umzugehen, führt im Alltag unweigerlich auch zu Überforderung. Max plant eine Camper-Tour. Er und sein Sohn wollen zwölf Monate durch Europa reisen. In der Zeit besuchen sie Orte, die für Steffi wichtig waren.

ARD-Mediathek: Echtes Leben: Jung, Papa, Witwer – ein Roadtrip