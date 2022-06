per Mail teilen

Komplimente verteilen fällt uns oft leichter, als Komplimente anzunehmen. Dabei gibt es doch fast nichts schöneres als ehrliche Wertschätzung von anderen zu bekommen. Und ja, man darf sich einfach darüber freuen.

Ich schäme mich, wenn ich ein Kompliment bekomme. Ich kann damit leider nicht so gut umgehen.

So wie Nathalina geht es wahrscheinlich vielen von uns: Komplimente verteilen fällt uns oft leichter, als ein Kompliment tatsächlich einfach nur anzunehmen. Egal, ob für gutes Aussehen, gute Arbeit, eine tolle Persönlichkeit oder ein schönes Outfit.

Wertschätzung aussprechen

Dabei freuen wir uns doch eigentlich, wenn andere Menschen uns und das, was wir tun, wertschätzen. Und es auch aussprechen. Wir wollen, dass es viel mehr Komplimente auf der Welt gibt! Deswegen haben wir in unserer Rubrik #1MinuteGefühle Menschen in Bad Cannstatt gefragt, wofür sie zuletzt ein Kompliment bekommen haben.