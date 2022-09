per Mail teilen

Von Montag bis Freitag war Enno in der Haußmannstraße unterwegs. Hier konntet ihr ihn über die Live-Karte verfolgen.

Wenn ihr in den fünf Tagen wissen wolltet, wo sich Enno gerade in der Haußmannstraße befand, wurde sein Standort hier auf einer Karte angezeigt. Neben Ennos Profilfoto konnte man in blauer Schrift sehen, wie lange die Live-Karte aktiv war. Wenn Enno bei jemanden zu Gast war, wurde die Karte deaktiviert. Dann stand neben seinem Profilfoto „Abgelaufen“.

Was bisher geschah

Ihr seid erst jetzt eingestiegen? Kein Problem! Dann seht ihr hier, was unser Reporter Enno an seinen Tagen in der Haußmannstraße erlebt und ob er Übernachtungsmöglichkeiten gefunden hat.