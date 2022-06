Was war dir so richtig peinlich?

Hinfallen, Kaffeefleck auf den Klamotten, die Chefin mit dem falschen Namen angesprochen. Niemand kommt durchs Leben ohne eine Peinlichkeit. Wir wollten von den Besucherinnen und Besuchern des Cannstatter Wasens wissen: Was war der peinlichste Moment in deinem Leben?

Am liebsten einfach im Boden versinken

Gestolpert und jeder hat es gesehen. Ein wichtiger Termin – mit einem riesigen Fleck auf der Hose. Im Auto laut und schief mitgegrölt und erst danach gecheckt: Die Fenster waren offen. Peinlich. Oder nicht?

Peinlich ist menschlich

Sind wir ehrlich: Niemand kommt durchs Leben, ohne dass ihm oder ihr mal was Peinliches passiert. Also aufstehen, Krone richten, weiter geht’s! Denn Peinlichkeiten und Missgeschicke sind menschlich und unter uns: Oft kann man danach doch unglaublich darüber lachen. Oder uns davon erzählen.

#1MinuteGefühle

In unserer Rubrik #1MinuteGefühle haben wir Menschen auf dem Frühlingsfest in Bad Cannstatt gefragt, was ihnen in ihrem Leben schon mal so richtig peinlich war.